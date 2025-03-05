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Водитель и пассажир погибли в результате опрокидывания Renault в Локнянском районе

Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Локнянском районе 16 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГАИ МО МВД России «Новосокольнический».

Фотографии: ГАИ МО МВД России «Новосокольнический»

По предварительной информации, около 15.10 на 6-м км автодороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - Михайлов Погост водитель автомобиля Renault Logan, мужчина 1986 года рождения, не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с опрокидыванием.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир, мужчина 1976 года рождения.

На месте работали следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.