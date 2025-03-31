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Пскович оплатил штраф за совершение ДТП только после ареста автомобиля

В Пскове судебный пристав арестовал автомобиль должника, который спровоцировал дорожно-транспортное происшествие и отказался добровольно возмещать ущерб. После этого нарушитель погасил долг и штраф, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

ДТП произошло из-за несоблюдения безопасной дистанции. 41-летний водитель не успел среагировать на смену сигналов светофора и совершил столкновение с впереди стоящим транспортным средством. В результате ДТП был нанесен значительный материальный ущерб. Предварительная оценка ущерба составила 180 тысяч рублей.

Исполнительный документ о взыскании с гражданина задолженности поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Пскова №2. Должника своевременно уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможном применении штрафных санкций в случае от уклонения возложенных на него обязательств. Но мужчина не торопился возмещать ущерб. Тогда судебные приставы составили акт описи и ареста автотранспортного средства должника. Также с гражданина взыскали исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы задолженности. Данные меры повлияли, гражданин возместил взыскателю причиненный моральный вред.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.