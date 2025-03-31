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В тройном ДТП на улице Коммунальной в Пскове никто не пострадал

В тройном ДТП на улице Коммунальной в Пскове никто не пострадал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, три автомашины столкнулись 31 марта в 12.53 на улице Коммунальной у дома 63.

Водитель Hyundai Solaris, мужчина 1973 года рождения не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и наехал на Hyundai Creta под управлением мужчины 1959 года рождения. Тот, в свою очередь врезался в Opel Astra под управлением мужчины 1936 года рождения (88 полных лет).

Пострадавших нет. Оформлено как происшествие с техническими повреждениями.