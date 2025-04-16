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ДТП с четырьмя автомобилями в Пскове устроил водитель фургона пиццерии

Дорожно-транспортное происшествие с четырьмя автомобилями в Пскове устроил водитель фургона пиццерии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, ДТП произошло 19 апреля в 12.05 на Рижском проспекте напротив дома №86.

По официальной формулировке, молодой человек 2003 года рождения на фургоне Peugeot Partner совершил наезд на Renault Logan под управлением женщины 1983 года рождения. По инерции Logan допустил столкновение с Mercedes-Benz МL 350 4МАТIС под управлением мужчины 1992 года рождения. Peugeot зацепил еще один Renault Logan под управлением мужчины 1979 года рождения.

Пострадавших нет.

Водитель Peugeot Partner сообщил сотрудникам полиции, что двигался по Рижскому проспекту со стороны улицы Рокоссовского, поздно заметил стоящий Renault Logan серебристого цвета. Водитель седана стояла на Рижском проспекте, ожидая возможности выполнить левый поворот на улицу Печорскую. Получив удар в заднюю часть, Renault выкатился на встречную полосу и задел Mercedes.

Peugeot после столкновения выкатился в правый ряд, где зацепил красный Renault Logan.

Вынесен отказ в возбуждении административного производства, ущерб с виновника ДТП может быть взыскан в гражданском порядке.

Добавим, автомобиль Peugeot Partner имел символику одной из псковских пиццерий. Транспортное средство оформлено на юридическое лицо.