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В Пскове водитель Chery Tiggo проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Audi

В Пскове водитель Chery Tiggo проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Audi. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 23 апреля на Крестовском шоссе у дома №43.

На регулируемом перекрестке мужчина 1979 года рождения за рулем Chery Tiggo7 Pro Max при выключенном сигнале дополнительной секции светофора повернул налево и не уступил дорогу Audi A2 под управлением женщины 1971 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель Chery привлечён к ответственности за движение на запрещающий сигнал светофора по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. Оштрафован на 1500 рублей.