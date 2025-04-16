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Более 1,5 тысячи административных правонарушений пресекли на псковских дорогах за неделю

За период с 21 по 27 апреля сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1562 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявлено 39 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 43 водителя.

За данный период на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 15 человек получили травмы различной степени тяжести.