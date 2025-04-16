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В Порховском районе двое детей попали в больницу после катания на мопеде

В Порховском районе двое детей на мопеде врезались в автомашину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 8 мая около 20.10 у дома 10 по улице Псковской в селе Павы.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

Водитель мопеда «Дельта», молодой человек 2011 года рождения, при выезде на главную дорогу со второстепенной совершил столкновение с автомобилем Renault под управлением петербуржца 1989 года рождения.

Водитель мопеда госпитализирован. Также в медицинском учреждении пассажир 2013 года рождения.

Транспортные средства изъяты, проводится проверка.