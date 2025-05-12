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Семь автомобилей стали участниками трех ДТП в Пскове возле моста Невского

Семь автомобилей стали участниками трех дорожно-транспортных происшествий в Пскове возле моста Александра Невского за 2 часа 15 минут. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 19 мая сотрудники ДПС оформили три «технических» происшествия без пострадавших. В двух случаях к столкновению привело несоблюдение дистанции. По третьему причина уточняется, поскольку предполагаемый виновник находится в розыске.

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Первая Lada на фото отношения к ДТП не имеет

В 15.40 на улице Юбилейной напротив дома №19 по Кузбасской Дивизии водитель Audi, молодой человек 2001 года рождения, совершил столкновение с Renault Captur под управлением женщины 1990 года рождения. Молодой человек из Audi оштрафован на 2250 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (несоблюдение дистанции).

Менее чем через час, в 16.25, на том же месте произошло еще одно ДТП. Происшествие также имеет привязку к дому №19 по Кузбасской Дивизии. Неустановленный водитель врезался в стоящую Lada под управлением мужчины 1954 года рождения. Водитель с места ДТП скрылся, ведется розыск.

Добавим, по информации Telegram-канала «Псков за рулем», наезд совершила женщина на серебристой Lada Granta.

В 17.55 произошло третье ДТП, на участке улицы Чудской между улицей Алмазной и мостом Невского, у дома №2 по улице 2-я Береговая 2. Водитель ВАЗ 21043, мужчина 1975 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и совершил столкновение с Peugeot под управлением женщины 1989 года рождения. Peugeot по инерции въехал в Renault Logan под управлением мужчины 1987 года рождения.

Водитель «четверки» проехал вперед и остановился только на мосту. Водитель привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (несоблюдение дистанции), штраф 2250 рублей

Из объяснений известно, что Peugeot и Renault стояли в пробке, а водитель ВАЗ не успел остановить.

Добавим, всего 19 мая сотрудники полиции оформили семь дорожно-транспортных происшествий в Пскове, одно из них с пострадавшим.