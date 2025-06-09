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В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации

На Крестовском шоссе в Пскове автомобиль вылетел с дороги и врезался в световую опору. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 9 июня в 4.06 у дома №9а.

Мужчина 1999 года рождения на автомашине Jeep Renegade совершил наезд на световую опору, после чего повредил дорожный знак 6.10.1.

Пострадал водитель. По предварительной информации, у него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома глаза, множественные ссадины лица, предположительно, травма грудного отдела позвоночника, травматический пневмоторакс. Госпитализирован в реанимацию.

Информация о травмах уточняется. Водителю назначено химико-токсикологическое исследование.