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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Трехмесячный ребенок и еще двое пострадали в столкновении BMW в Пскове

09.06.2025 21:35|ПсковКомментариев: 0

Трое пострадавших в столкновении двух BMW в Пскове получили незначительные травмы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, пострадали женщина и два ребенка.

7 июня в 18.20 на перекрестке улиц Петровской и Розы Люксембург вблизи дома № 53 мужчина 2000 года рождения за рулем машины BMW 530 при проезде нерегулируемого перекреста по второстепенной дороге не уступил дорогу BMW X5 под управлением мужчины 1982 года рождения.

За медицинской помощью обратилась женщина 2001 года рождения, пассажирка BMW 530. Также осмотрены трехмесячный ребенок 2025 года рождения и девочка 2017 года рождения. Все были пристегнуты, младенец находился в детском удерживающем устройстве. У пострадавших выявлены ушибы. В частности, у самого маленького пассажира – под вопросом закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей лба.

По факту происшествия проводится проверка.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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