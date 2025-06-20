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Спецтранспорт проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомашину в Пскове. ВИДЕО

ДТП с участием полицейской автомашины произошло в Пскове 21 июня. Момент столкновения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького зафиксировала камера видеонаблюдения Pskovline в 23.13.

Полицейский автомобиль Lada Granta с включёнными проблесковыми маячками двигаясь по Рижскому проспекту в сторону Ольгинского моста, проехал перекресток с улице Максима Горького на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной Suzuki Ignis, двигавшейся с улицы Горького на зеленый сигнал светофора.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Участники аварии ищут свидетелей. Сообщается, что на полицейской автомашине не было звукового спецсигнала, только маячки и «крякалка» за мгновение до ДТП.

Добавим, судя по видеозаписи с камер, водитель Suzuki Ignis в салоне был один, в спецтранспорте – трое мужчин в форме.