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Пенсионер погиб в ДТП после столкновения со спецтехникой в Великолукском районе

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 456 км а/д М-9 «Балтия» Великолукского района 28 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В 13.30 водитель 1959 года рождения управлял Renault Duster и не учел дорожные и метеоусловия (дождь). Мужчина выбрал скорость, которая лишила его возможности постоянного контроля за движением автомобиля и совершил наезд на стоящее Renault Logan под управлением женщины 1969 года рождения, которая пропускала встречный транспорт перед поворотом налево на прилегающую территорию (АЗС).

После водитель Renault Duster выехал на полосу встречного движения, столкнулся с МАЗ ЭД244А1-05 под управлением 38-летнего мужчины и съехал в кювет. В результате ДТП пенсионер скончался на месте происшествия от полученных травм до приезда скорой помощи.