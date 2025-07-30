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Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе

Фото с места смертельного дорожно-транспортного происшествия с автобусом, которое произошло 6 августа около 01:10 на 336-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург- Невель в Островском районе, Псковской Ленте Новостей предоставили в УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По предварительной информации, водитель автомашины Hyundai, мужчина 1978 года рождения, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом.

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В результате ДТП водитель и пассажиры (мужчина 1990 года рождения и женщина 1986 года рождения) автомашины Hyundai скончались на месте ДТП. В автобусе никто не пострадал. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.