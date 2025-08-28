АвтоМир / Происшествия / ДТП

Женщины-водители не пострадали в ДТП на улице Труда в Пскове

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Пскове 11 сентября на улице Труда. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло у дома 26-г по улице Труда в 17.15.

Водитель Nissan Almera, женщина 1992 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка с второстепенного направления не уступила дорогу автомашине Lada Vesta под управлением женщины 1974 года рождения.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Водитель «Ниссана» привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).

Женщина на Nissan Almera двигалась с улицы Ипподромной со стороны улицы Автозаводской в сторону улицы Олега Кошевого. Женщина на Lada Vesta ехала по улице Труда в прямом направлении в сторону центра города.

Добавим, на перекрестке улиц Труда и Ипподромной неоднократно происходили столкновения, связанные с поворотом налево или движением прямо по улице Ипподромной.