Ford загорелся после наезда на дерево в Пустошкинском районе, водитель скончался

Водитель погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Пустошкинском районе 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Авария произошла в 17.40 на первом километре дороги Заречье - Поддубье. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford, мужчина 1978 года рождения, на закруглении дороги не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. После произошло возгорание транспортного средства.

В результате ДТП водитель скончался на месте. Работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.