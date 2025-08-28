АвтоМир / Происшествия / ДТП

Два человека пострадали после столкновения двух автомашин в Острове

Два человека пострадали после столкновения двух автомашин в Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России про Псковской области, это произошло 20 сентября в 21.50 в Острове у дома №147 по улице 25 Октября.

Водитель Chevrolet Cruze, мужчина 2000 года рождения, при повороте направо на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомашине Volkswagen Passat под управлением мужчины 2005 года рождения, двигавшейся по главной дороге слева.

В результате столкновения транспортные средства получили технические повреждения. Пострадали два человека: водитель «Фольксвагена» и пассажирка «Шевроле», девушка 2007 года рождения.