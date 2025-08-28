АвтоМир / Происшествия / ДТП

Появилось видео ДТП с участием 16-летнего водителя в Пскове

Момент дорожно-транспортного происшествия на Крестовском шоссе у дома 71 в Пскове попал на камеры видеорегистрации очевидцев.

ДТП произошло 14 октября в 03.30. Водитель Audi совершил столкновение с Chery Tiggo, который двигался во второй полосе в попутном направлении с Audi.

По уточненной информации, водитель Audi в результате столкновения наехал на шлагбаум железнодорожного переезда и ограничивающие стойки опоры освещения.

Напомним, за рулем взрезавшегося автомобиля находился несовершеннолетний житель одного из районов Псковской области.