Номера Евросоюза и, возможно, гонки: что известно о смертельном ДТП в Пскове

Стали известны новые подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия на Рижском проспекте в Пскове. Обе автомашины, участвовавшие в столкновении, имели прибалтийские регистрационные знаки.
Пользователи соцсетей пишут, что водитель «Ауди» мог передвигаться в компании с водителем другого автомобиля, оба транспортных средства развили высокую скорость перед перекрестком с улицей Балтийской. Это видно на видеозаписи с камеры видеонаблюдения Pskovline.
Погибшему водителю «Фольксвагена» было 23 года. По словам очевидцев, на место трагедии приезжала его мама.
Как сообщалось ранее со ссылкой на отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 31 октября в 23.30 у дома №93 по Рижскому проспекту.
По предварительной информации, водитель «Ауди А8», молодой человек 2005 года рождения, проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Гольф» под управлением водителя 2002 года рождения.
23-летний водитель «Фольксвагена» скончался на месте происшествия. Удар пришелся на водительскую дверь. Автомашину выкинуло с дороги.
Водитель «Ауди» оказался трезвым.
После столкновения он наехал на опору светофора и элемент благоустройства. Светофор на перекрестке не работал несколько часов.
Ожидается возбуждение уголовного дела по факту гибели человека.