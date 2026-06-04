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На дороге Лудони – Павы – Боровичи кладут верхний слой асфальта

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На дороге Лудони – Павы – Боровичи кладут верхний слой асфальта по нацпроекту, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области. 

 

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Работы ведутся на участке с 23-го по 31-й километр по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ранее подрядчики завершили фрезерование старого покрытия и укладку выравнивающего слоя асфальта.

Работы выполняет подрядная организация АО «Буер». Стоимость ремонта по контракту – около 190 миллионов рублей. Завершить все работы планируется 26 августа. 

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