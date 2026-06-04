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Четыре новых автобуса закупили для воинских частей Псковской области

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Четыре новых автобуса были закуплены для воинских частей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Max.

Фото: Михаил Ведерников / Max

По поручению Михаила Ведерникова средства были выделены из резервного фонда региона. Техника предназначена для нужд 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и второй отдельной гвардейской бригады специального назначения.

Автобусы будут переданы в собственность Министерства обороны РФ. Они будут использоваться для перевозки личного состава к месту выполнения служебных задач, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.

Вчера, 4 июня, в Ижевске комиссия Минтранса Псковской области совместно с представителями войсковых частей провела осмотр техники. Замечаний выявлено не было, транспорт полностью соответствует требованиям и принят в эксплуатацию.  

«Автобусы уже отправлены в регион и прибудут в Псков в самое ближайшее время. Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим», — комментирует Михаил Ведерников.
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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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