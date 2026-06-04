Дорога с многовековой историей: Олег Савельев рассказал о ремонте участка Плюхново - Кудряницы

Ремонт участка между деревнями Плюхново и Кудряницы предоставил возможность добираться до единственного в России музея композитора Модеста Мусоргского по качественной дороге. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев («Единая Россия»).
Он отметил, что решить вопрос с ремонтом дороги получилось при взаимодействии региональных и муниципальных властей.
«Первый отрезок отремонтировать помог Михаил Юрьевич, второй - Олег Николаевич Лебедев (глава Куньинского муниципального округа - ред.). Он нашел возможность провести капитальный ремонт второго участка. Осталось еще два километра. На встрече с губернатором обратились с просьбой помочь завершить ремонт. И деньги были выделены, уже 9 мая люди ехали по качественной, нормальной дороге. Один и тот же подрядчик быстро справился», – добавил Олег Савельев.
Единственный в мире мемориальный музей-усадьба М. П. Мусоргского находится в деревне Наумово Куньинского округа (в 30 км от города Великие Луки). Он расположен в родовом имении матери композитора, где тот провел детские годы.
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