Дорога с многовековой историей: Олег Савельев рассказал о ремонте участка Плюхново - Кудряницы

Ремонт участка между деревнями Плюхново и Кудряницы предоставил возможность добираться до единственного в России музея композитора Модеста Мусоргского по качественной дороге. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил депутат Псковского областного Собрания Олег Савельев («Единая Россия»).

«Участок дороги Плюхново - Кудряницы составляет шесть километров. Тогда глава волости Николай Балмышев обратился к губернатору с просьбой помочь в ремонте этого участка дороги, потому что это знаковое место - родина композитора Модеста Петровича Мусоргского, рядом родина патриарха Тихона - деревня Клин. Если немножко в историю подальше зайти, мы увидим, как в 1245 году на Жижицком озере сам Александр Невский бил литовцев, которые вторглись на русскую землю. Тогда был город Жижец, сегодня, к сожалению, как такового даже поселения не осталось. И к музею Мусоргского, единственному, кстати, во всей России, не было нормальной дороги. Теперь такая дорога появилась», – пояснил Олег Савельев.

Он отметил, что решить вопрос с ремонтом дороги получилось при взаимодействии региональных и муниципальных властей.

«Первый отрезок отремонтировать помог Михаил Юрьевич, второй - Олег Николаевич Лебедев (глава Куньинского муниципального округа - ред.). Он нашел возможность провести капитальный ремонт второго участка. Осталось еще два километра. На встрече с губернатором обратились с просьбой помочь завершить ремонт. И деньги были выделены, уже 9 мая люди ехали по качественной, нормальной дороге. Один и тот же подрядчик быстро справился», – добавил Олег Савельев.

Единственный в мире мемориальный музей-усадьба М. П. Мусоргского находится в деревне Наумово Куньинского округа (в 30 км от города Великие Луки). Он расположен в родовом имении матери композитора, где тот провел детские годы.