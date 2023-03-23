←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Интерактив 23.03.2023 10:481 Интерактив: Детей полна на колёсах горница 21.11.2025 13:350 Интерактив: Освободите жителей Писковичской волости от транспортного налога! 13.11.2025 09:400 В Стругах Красных школьникам рассказали, как стать заметнее на дороге 23.10.2025 10:453 Интерактив: Негде развернуться на Поземского  22.10.2025 11:160 Интерактив: Наглядный пример культуры псковских водителей 17.09.2025 13:170 Интерактив: Верните стрелку!
 
 
 
 
 
АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Освободите жителей Писковичской волости от транспортного налога!

21.11.2025 13:35|ПсковКомментариев: 0

Мысли вслух в связи с закрытием участка дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы в Псковском округе на год с 1 декабря и предполагаемого объезда.

Возьмем отправную точку — деревню Писковичи и вторую точку — заправку-автомат «Татнефть» на улице Чудской (у светофора на Ижорского Батальона). Почему это место? Потому, что это точка, где будут пересекаться два маршрута, по которым мы едем на работу и в школу из Писковичей — новый, с 1 декабря на год, и действующий. 

Теперь цифры. Новый маршрут в объезд через «Гдовку» длиннее на 4,8 км. Это в одну сторону. В день я, например, езжу не менее 4 раз — утром в один конец на работу, в обед везу кого-то из детей из школы, потом возвращаюсь на работу, потом еду снова домой. Получаем 4 ходки (и это минимум — бывает больше). То есть, в рабочий день 4,8*4=19,2 км лишних. Плюс минимум один раз туда-обратно в выходной — еще 9,6 км. Округлим — 5 рабочих дней по 20 км и один выходной 10 км. В неделю — +-110 км. В месяц получается 450 км. В год минимум 5400 км. 

Моя машина в смешанном цикле ест примерно 7-8 литров дизеля на сотню. То бишь на 5400 км потребуется минимум 378 литров топлива. Предлагаю снова округлить до 400 литров — точно не ошибемся. Дизель нынче по 74 рубля, но топливо только дорожает, стало быть, берем сразу 75. Выходит 30 000 рублей за год закрытия дороги. У кого-то выйдет чуть дешевле, у кого-то дороже, в зависимости от расхода и вида топлива.  

Идем дальше.  Я делаю ТО раз в 10000 км. ТО нынче недешевое. Масло и фильтра, то да се, со всякими работами выходят уже под 50 000 (у кого-то дешевле, но непринципиально). Это без учета колодок и внезапных поломок, но Бог с ними. Возьмем минимальное ТО — 50 000 рублей на 10000 км (Ок, у кого ТО укладывается в 20К, пересчитайте на свои цифры). У меня выходит 5 рублей в одном километре пробега. Получаем за объезд «бонусом» еще 25000 рублей. Потому как эти 5400 км в год я ездить так-то не планировал — это меня оставили без выбора. 

Т.е. мои затраты из-за перекрытия дороги и объезда — 55 000 рублей за год. Это в теории — в реальности, думаю, смело можно и до 60 000 округлить. 

Добавим к этой радости, что точно отвалятся доставки из всяких «Додо-пицца», будет сильно дороже такси. 

Оставлю за скобками тот очевидный нюанс, что, когда дети едут в школу, как-то безопаснее по этим Хотицам им. 8 лежачих полицейских «тошнить», чем по Гдовке темной и не всегда чищенной — спецом сегодня утром проехал. 

А теперь посчитайте количество людей с машинами в Писковичах и примкнувшим к ним, ЖК «Видный», Муровиц и Загориц, которые будут делать этот крюк. По самому грубому подсчету, 20-30 тысяч в год с машины, как нефиг делать. Про ТО ладно — все по разному платят — но тоже деньги.

А теперь внимание вопрос: мост строят на мои налоги — я не госслужащий. И тут мне еще такой подарок 55К в год будь добр отдай за «потерпеть». Только потому что кто-то не захотел заморочиться и что-то придумать не таким крюком. 

Я тут подумал: а может чеки носить всем жителям «пострадавших» деревень в налоговую? Пусть хотя бы 50% компенсируют. 

А если серьезно, вношу предложение: раз уж нам это счастье выпало на год (дай Бог, что мостостроители в срок уложатся), пусть тогда жителей Писковичской волости от транспортного налога на год освобождают. Думаю, это будет справедливо.

Иван

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5309 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
21.11.2025, 13:350 Интерактив: Освободите жителей Писковичской волости от транспортного налога! 21.11.2025, 12:290 Volkswagen и трактор столкнулись на перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов в Пскове 21.11.2025, 12:260 «На пятой передаче»: Оказание первой медпомощи при ДТП. ВИДЕО 21.11.2025, 11:070 При съезде Volkswagen в кювет в Великолукском округе пострадали два пассажира
21.11.2025, 10:450 Заключён контракт на ремонт проезда за псковским лицеем №25 21.11.2025, 10:380 Начальником Псковского линейного отдела МВД на транспорте стал Александр Федоров 21.11.2025, 10:350 Как правильно вызвать скорую помощь на место ДТП, рассказали псковичам 21.11.2025, 10:000 Маршрутка и «Волга» столкнулись на перекрестке улиц Труда и Энтузиастов в Пскове
21.11.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Пересядут ли россияне на отечественный автопром из-за повышения утильсбора? 20.11.2025, 19:400 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 21 ноября 20.11.2025, 18:090 Великолукский суд оштрафовал водителя на 20 тысяч рублей за наезд на пешехода 20.11.2025, 17:400 Сбитый автомашиной на улице Юбилейной в Пскове отпущен из больницы, ему грозит штраф
20.11.2025, 16:360 Стали известны подробности ДТП в Пскове на въезде в шиномонтаж 20.11.2025, 14:210 Движение на улицах Николая Васильева и Первомайской в Пскове ограничат на несколько дней 20.11.2025, 14:000 Авария произошла на перекрестке улиц Вокзальной и Льва Толстого в Пскове 20.11.2025, 12:440 Lada и Chevrolet столкнулись на улице Инженерной в Пскове
20.11.2025, 11:311 Участок дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы закроют на год для стройки путепровода 20.11.2025, 11:110 Жалобу на конкурс по ремонту дороги в Псковской области признали необоснованной 20.11.2025, 10:330 Chevrolet Niva «смяла» багажник Lada Kalina на улице Инженерной в Пскове 20.11.2025, 08:000 На Четырех углах в Пскове восстановлено движение налево с двух полос с улицы Максима Горького
19.11.2025, 21:200 К зимнему патрулированию трасс Псковской области привлекли 134 единицы спецтехники 19.11.2025, 19:380 Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на мосту Невского в Пскове 19.11.2025, 19:040 На Рижском проспекте в Пскове произошло ДТП 19.11.2025, 17:190 Два автомобиля столкнулись при заезде в автосервис в Пскове
19.11.2025, 16:560 Сотрудники «СитиИнвестГруп» убирают выпавший в Пскове снег. ФОТО 19.11.2025, 14:550 Приставы арестовали автомобиль псковича за крупный долг по алиментам 19.11.2025, 13:120 В Пскове на улице Юбилейной сбит пьяный пешеход 19.11.2025, 10:450 Коммунальные службы Великих Лук ликвидируют последствия снегопада
18.11.2025, 22:000 В Госдуме назвали способы снизить смертность на российских дорогах 18.11.2025, 18:060 В Пскове бывшего инспектора ДПС лишат свободы за взяточничество 18.11.2025, 17:450 Администрация Великих Лук напомнила, куда сдать старые автомобильные шины 18.11.2025, 13:260 Фотофакт: На дороге перед псковской деревней Хотицы сняли асфальт
18.11.2025, 10:040 Конституционный суд допустил двойное наказание за одно нарушение ПДД 18.11.2025, 10:010 Belgee S50 — это по-настоящему просторный седан. ВИДЕО 17.11.2025, 23:280 Молодой водитель устроила тройное ДТП на улице Поземского в Пскове 17.11.2025, 22:580 Уточнена информация о смертельном ДТП на Ленинградском шоссе: один погиб и трое ранены
17.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 15 ноября 17.11.2025, 20:420 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове 17.11.2025, 20:040 ДТП произошло на перекрестке улиц Рокоссовского и Байкова в Пскове 17.11.2025, 19:000 Участок улицы Лагерная в Пскове перекроют для движение
17.11.2025, 16:310 В Великих Луках водитель Ford Focus сбил подростка на пешеходном переходе 17.11.2025, 16:040 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 17.11.2025, 14:540 «ГорДозор»: Псковские дворы. ВИДЕО 17.11.2025, 12:390 Коммунальные службы Великих Лук перешли на зимний режим
16.11.2025, 17:400 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 17 ноября 16.11.2025, 16:200 Россиянам рассказали об изменениях цен на ряд автомобилей в ноябре 15.11.2025, 20:200 Комитет Госдумы утвердил обнуление акциза на этиловый спирт при производстве АИ-92 15.11.2025, 16:430 Нетрезвый водитель попался полицейским в Острове
15.11.2025, 14:370 Стало известно какой автомобиль смогут купить россияне с бюджетом до миллиона 15.11.2025, 12:550 Один человек погиб и двое пострадали в аварии на Ленинградском шоссе 15.11.2025, 12:170 ДТП произошло на Октябрьской площади в Пскове 15.11.2025, 10:381 Гололед образовался на дорогах Пскова и Псковской области 15 ноября
15.11.2025, 10:240 Серьезная авария произошла на путепроводе на Ленинградском шоссе 15.11.2025, 09:420 ДТП произошло на путепроводе Северного обхода Пскова 14.11.2025, 21:200 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 15 ноября 14.11.2025, 17:320 «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? ВИДЕО
14.11.2025, 16:090 Массовое ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Текстильной в Пскове 14.11.2025, 14:530 Два автомобиля «встретились» на улице Чудской в Пскове 14.11.2025, 14:440 Ford и Volvo столкнулись на перекрестке у псковского «Акваполиса» 14.11.2025, 13:410 Стали известны подробности тройного ДТП в Пскове на Рижском проспекте
14.11.2025, 12:380 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать? 14.11.2025, 11:330 «Псковавтодор» планирует закупить четыре автогрейдера по 10 млн рублей 14.11.2025, 08:390 Движение на улице Юбилейная в Пскове затруднено из-за ДТП 14.11.2025, 07:450 Авария произошла у лицея №10 в Пскове 
13.11.2025, 22:370 Два автомобиля столкнулись около кинотеатра «Победа» в Пскове 13.11.2025, 22:320 Ремонт участка дороги Череха – Назимово в Псковской области выполнят в следующем году 13.11.2025, 22:090 Момент бокового столкновения на улице Труда в Пскове попал на видео 13.11.2025, 20:400 Сроки асфальтирования улицы Звездной в Пушкинских Горах перенесены на следующий год
13.11.2025, 20:040 Автомобиль эвакуируют с места тройного ДТП на Рижском проспекте в Пскове 13.11.2025, 19:210 Тройное ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 13.11.2025, 19:000 ДТП произошло на перекрёстке Труда и Звездной в Пскове 13.11.2025, 15:490 В Пскове на улице Алмазной водитель «Газели» сбил пешехода
13.11.2025, 14:550 Псков готов к зимней уборке: более 60 единиц техники выйдут на улицы города 13.11.2025, 11:430 Фура «ушла» в кювет на трассе между Пустошкой и Опочкой 13.11.2025, 09:400 В Стругах Красных школьникам рассказали, как стать заметнее на дороге 12.11.2025, 17:370 В Великих Луках приставы взыскали с должника почти полмиллиона рублей после ареста иномарки
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.