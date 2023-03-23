АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Освободите жителей Писковичской волости от транспортного налога!

Мысли вслух в связи с закрытием участка дороги Хотицы – Писковичи – Муровицы в Псковском округе на год с 1 декабря и предполагаемого объезда.

Возьмем отправную точку — деревню Писковичи и вторую точку — заправку-автомат «Татнефть» на улице Чудской (у светофора на Ижорского Батальона). Почему это место? Потому, что это точка, где будут пересекаться два маршрута, по которым мы едем на работу и в школу из Писковичей — новый, с 1 декабря на год, и действующий.

Теперь цифры. Новый маршрут в объезд через «Гдовку» длиннее на 4,8 км. Это в одну сторону. В день я, например, езжу не менее 4 раз — утром в один конец на работу, в обед везу кого-то из детей из школы, потом возвращаюсь на работу, потом еду снова домой. Получаем 4 ходки (и это минимум — бывает больше). То есть, в рабочий день 4,8*4=19,2 км лишних. Плюс минимум один раз туда-обратно в выходной — еще 9,6 км. Округлим — 5 рабочих дней по 20 км и один выходной 10 км. В неделю — +-110 км. В месяц получается 450 км. В год минимум 5400 км.

Моя машина в смешанном цикле ест примерно 7-8 литров дизеля на сотню. То бишь на 5400 км потребуется минимум 378 литров топлива. Предлагаю снова округлить до 400 литров — точно не ошибемся. Дизель нынче по 74 рубля, но топливо только дорожает, стало быть, берем сразу 75. Выходит 30 000 рублей за год закрытия дороги. У кого-то выйдет чуть дешевле, у кого-то дороже, в зависимости от расхода и вида топлива.

Идем дальше. Я делаю ТО раз в 10000 км. ТО нынче недешевое. Масло и фильтра, то да се, со всякими работами выходят уже под 50 000 (у кого-то дешевле, но непринципиально). Это без учета колодок и внезапных поломок, но Бог с ними. Возьмем минимальное ТО — 50 000 рублей на 10000 км (Ок, у кого ТО укладывается в 20К, пересчитайте на свои цифры). У меня выходит 5 рублей в одном километре пробега. Получаем за объезд «бонусом» еще 25000 рублей. Потому как эти 5400 км в год я ездить так-то не планировал — это меня оставили без выбора.

Т.е. мои затраты из-за перекрытия дороги и объезда — 55 000 рублей за год. Это в теории — в реальности, думаю, смело можно и до 60 000 округлить.

Добавим к этой радости, что точно отвалятся доставки из всяких «Додо-пицца», будет сильно дороже такси.

Оставлю за скобками тот очевидный нюанс, что, когда дети едут в школу, как-то безопаснее по этим Хотицам им. 8 лежачих полицейских «тошнить», чем по Гдовке темной и не всегда чищенной — спецом сегодня утром проехал.

А теперь посчитайте количество людей с машинами в Писковичах и примкнувшим к ним, ЖК «Видный», Муровиц и Загориц, которые будут делать этот крюк. По самому грубому подсчету, 20-30 тысяч в год с машины, как нефиг делать. Про ТО ладно — все по разному платят — но тоже деньги.

А теперь внимание вопрос: мост строят на мои налоги — я не госслужащий. И тут мне еще такой подарок 55К в год будь добр отдай за «потерпеть». Только потому что кто-то не захотел заморочиться и что-то придумать не таким крюком.

Я тут подумал: а может чеки носить всем жителям «пострадавших» деревень в налоговую? Пусть хотя бы 50% компенсируют.

А если серьезно, вношу предложение: раз уж нам это счастье выпало на год (дай Бог, что мостостроители в срок уложатся), пусть тогда жителей Писковичской волости от транспортного налога на год освобождают. Думаю, это будет справедливо.

Иван