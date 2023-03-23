АвтоМир / Интерактив

В Стругах Красных школьникам рассказали, как стать заметнее на дороге

В Струго-Красненской средней школе прошла профилактическая акция «Засветись! Стань заметней!». Мероприятие, направленное на популяризацию светоотражающих элементов, организовали сотрудники местной Госавтоинспекции совместно с комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации округа и волонтерами отряда «Заря». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Госавтоинспекции Псковской области / Telegram

Инспекторы ДПС Владимир Сычев и Роман Герасимов провели с учащимися беседу о важности строгого соблюдения правил дорожного движения.

В завершение акции все ее юные участники получили в подарок светоотражающие ленты. Организаторы уверены, что этот полезный подарок послужит детям напоминанием о том, что хорошая видимость пешехода — это одна из составляющих безопасности на дороге, особенно в тёмное время суток.