В Стругах Красных школьникам рассказали, как стать заметнее на дороге

В Струго-Красненской средней школе прошла профилактическая акция «Засветись! Стань заметней!». Мероприятие, направленное на популяризацию светоотражающих элементов, организовали сотрудники местной Госавтоинспекции совместно с комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации округа и волонтерами отряда «Заря». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции Псковской области.
Фото здесь и далее: управление Госавтоинспекции Псковской области / Telegram
Инспекторы ДПС Владимир Сычев и Роман Герасимов провели с учащимися беседу о важности строгого соблюдения правил дорожного движения.