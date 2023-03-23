АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Станет ли безопаснее на улице Народной?

Хотелось бы обратиться к администрации города Пскова и к межведомственной рабочей группе, которая приняла данное решение.

В псковских СМИ появилось сообщение, что 5 декабря на заседании межведомственной рабочей группы было принято решение, что улица Народная не отвечает правилам безопасности, и поэтому нужно из всех дворов сделать выезды только направо, а точнее: при выезде на улицу Народную от домов №45 и 37 по улице Народной установить дорожный знак 4.1.2 «Движение направо». Нанести (продлить) дорожную разметку 1.1 по улице Народной при движении от улицы Юбилейной до начала перекрестка с улицей Розы Люксембург. При выезде от дома №57 по улице Народной (направление от магазина «Соловьи») на улицу Народную установить дорожные знаки 2.4 «Уступите дорогу», 4.1.2 «Движение направо». При выезде от дома №51 по улице Народной установить дорожный знак 4.1.2 «Движение направо».

Смотрите также В Пскове запретят несколько поворотов налево на улице Народной

Прошу предоставить разъяснения для жителей микрорайона (дома по адресу: Народная 57, 53, 53а, 51, 49, 47, 47а) о том, как и где предполагается осуществлять разворот в сторону Рижского проспекта. (так как от улицы Юбилейной до улицы Розы Люксембург теперь будет сплошная полоса (дорожная разметка 1.1)). На каком основании рабочая группа пришла к выводу, что данный участок дороги в текущем виде является небезопасным?

Согласно принятому решению, все жители перечисленных домов, а также родители, которые привозят детей в школу и детский сад, теперь могут выполнить разворот только на перекрестке улиц Юбилейная и Народная. Возникает вопрос: считается ли разворот на перекрестке Юбилейная/Народная более безопасным, чем выезд, например, от дома №49 в направлении Рижского проспекта?

Принятое решение неизбежно приведет к увеличению количества автомобилей, вынужденных выезжать в сторону улицы Юбилейной для последующего разворота. Это создаст дополнительную нагрузку на данный участок дороги, что, в свою очередь, может привести к ещё более затруднённому движению и формированию заторов в часы пик. Иными словами, принятое рабочей группой решение и перенаправление потока транспорта к перекрестку Юбилейная/Народная не только не снизит нагрузку и аварийность на данном участке дороги, но и значительно усугубит ситуацию, увеличив количество машин на уже перегруженном перекрестке.

Алексей