В Пскове запретят несколько поворотов налево на улице Народной

В Пскове запретят несколько поворотов налево на улице Народной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 5 декабря межведомственная рабочая группа по безопасности дорожного движения рассмотрела обращение ОГИБДД УМВД России по городу Пскову в Управление городского хозяйства по вопросу изменения схемы организации дорожного движения по улице Народной.

На участке улицы Народной от Рижского проспекта до улицы Юбилейной предлагается замена знаков приоритета. На перекрестке улиц Люксембург и Народной Госавтоинспекция предложила заменить неверный знак направления главной дороги. Сейчас он «четырёхсторонний», а нужен «трёхсторонний». Будет исключено направление из дворов.

При движении от многоквартирных жилых домов на Народной на перекресток будет установлен дорожный знак, разрешающий движение только направо.

От «Пятёрочки» на Народной также можно будет поворачивать только направо.