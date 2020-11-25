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АвтоМир / Автоблоги

Ремонт под елочкой

31.12.2020 10:00|ПсковКомментариев: 0

В роли автоблогера выступает совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт. Обо всем важном в мире автомобилей он высказывает свое мнение раз в две недели по четвергам в разделе «ПЛН Автомир». Тема сегодняшней публикации - ремонт в новогодние праздники. 

 

31 декабря. Пора ехать на праздник, впереди дальняя дорога. Машина сломалась. Кто поможет? Работают ли сервисы? Праздники или помощь клиенту превыше всего?

Представим такую ситуацию. 31 декабря, вы собрались в дальнюю дорогу на автомобиле. Неожиданно обнаружена критичная неисправность. Дальше ехать нельзя или опасно. Что можно порекомендовать в такой ситуации?

Я работаю с автомобилями 18 лет в Пскове и, если у вас такого не случалось никогда, то мы с коллегами такие истории в наших автосервисах слышим регулярно. Расскажу, что надо делать, чтобы не стать участником подобных неприятных историй.

Это очевидно, но самое простое, что можно порекомендовать из опыта - заранее проверять все узлы и агрегаты перед дальней поездкой. Как правило, подобные путешествия планируют заранее. Часто за несколько месяцев. В таком случае мы в автосервисе точно можем успеть проверить автомобиль и устранить все неполадки, даже если они требуют длительного по времени ремонта.

Возможно, к моменту выхода данная публикация немного устареет до декабря следующего года. Но все же будет полезно вам об этом рассказать. Или эти знания вам пригодятся, если вы планируете поездку в первых числах января.

Важно помнить, что в новогодние праздники многие работают на пределе возможностей. Из-за этого часто случаются сбои в работе. К примеру, заказанные запасные части для ремонта вашего автомобиля могут не успеть приехать до нового года, так как все службы доставки перегружены заказами. Или может сформироваться очередь из срочных заказов в автосервисе, так как все тянули до последнего с ремонтом и обратились в последний момент.

В этом году планы работы многих предприятий ко всему прочему еще рушились из-за повальных заболеваний сотрудников. В итоге даже запланированные графики и режимы работы не соблюдались, чего не обычно случалось в таком масштабе на новогодние праздники.

Из-за дефицита рабочей силы, нехватки товаров, перегруженности каналов поставки могут сильно изменяться и цены в большую сторону. Я не думаю, что кто-то рад платить три цены за срочный ремонт автомобиля, когда можно было этого избежать, сделав заказ заранее.

Поэтому, если у вас запланирована дальняя поездка на автомобиле, самое лучшее что вы можете сделать - это обратиться в автосервис заранее - лучше за месяц. Закажите полную проверку автомобиля - всех элементов, которые могут отказать в зимний сезон. Все, что работает исправно летом, зимой при низких температурах может быстро выйти из строя. Самые типичные «слабые места» - аккумулятор и система его зарядки, свечи зажигания, система охлаждения двигателя и отопления салона, тормозная система, утечка технических жидкостей.

Не будет лишним заказать проверку элементов, которые важны при дальней поездке. Рекомендую проверить: затяжку колес, давление в шинах, исправность шин, регулировку углов установки колес, наличие и исправность запасного колеса, троса и крюков буксировки, насос для подкачки колес, аптечку, запас омывающей жидкости, щетки стеклоочистителя.

Опытные специалисты автосервиса, как правило, готовят специальные предложения и акции по выгодной проверке автомобиля перед зимой. Есть акции и по бесплатной проверке автомобиля, когда автосервису выгодно, чтобы вы просто заехали именно в их автосервис и они вам порекомендовали выполнить какие-либо работы. Специалисты автосервиса стараются выполнить такую проверку максимально честно и прозрачно, чтобы не потерять ваше доверие. Вам это выгодно, так как ни к чему не обязывает. Вы можете далее сами решить - следовать данным рекомендациям или нет. Кто предупрежден - тот вооружен.

Возможно, вы решите самостоятельно проверить ваш автомобиль перед холодами и дальней поездкой. Уверен, вы с легкостью найдете в интернете множество рекомендаций об этом. Здесь не буду все это пересказывать.

Если все же так случилось, что ваш автомобиль неожиданно вышел из строя перед самой поездкой, попробуйте позвонить в автосервис.

Как правило, специалисты по ремонту автомобилей не уходят отдыхать на все выходные. В новогодние праздники часто повышается спрос на авторемонтные услуги. К примеру, наши автосервисы работают и 31 декабря, и с 3 января уже возвращаются в работу в стандартном режиме с 9 до 21 часа без выходных.

Из запомнившегося. Как-то на новогодние каникулы в Псковскую область приехала компания из Украины на «Мерседес Вита». Забрались в глухой псковский лес, в какой-то заброшенный дом, где нет совсем связи. В первых числах января ребята решили выехать, но у них стала нагреваться коробка передач. Пару метров проезжают и машина встает. Два дня у них ушло на то, чтобы выбраться из леса. Потом они смогли с какой-то высокой елки дозвониться до нас. Они даже эвакуатор не могли вызвать. Общими усилиями прикатили «Вито» к нам на сервис. Мы все силы бросили на их авто. За 2 дня справились, поставили на колеса и они спокойно поехали домой.

Поэтому пожелаю вам, чтобы в Новом году ваш автомобиль был всегда исправен и надежен. А все его поломки устранялись только в ходе регулярного и запланированного технического обслуживания. На всякий случай, наш телефон дня записи 8(8112) 70-21-38.

 
Артем Бовт


P.S. Темы для новых публикаций можно предложить на форуме или по адресу электронной почты: 777@pln-pskov.ru.

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Теги: #Новый год #автосервис #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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