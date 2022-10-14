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АвтоМир / Автоблоги

Десять инноваций: что видели пешеходные переходы в Пскове за последние десять лет?

14.10.2022 17:29|ПсковКомментариев: 0

«При переходе дороги сначала посмотри налево, потом направо», — объясняли каждому в детстве. Все казалось простым и понятным. Но жизнь намного сложнее и внезапнее. И одного выученного правила порой оказывается недостаточно. Невнимательность со стороны пешехода или водителя, плохая погода, проблемы улично-дорожной сети — любой из этих пунктов при определенных условиях может обернуться трагедией.

 

Пешеход — самый уязвимый участник дорожного движения. Поэтому вполне логично предпринимать меры для его «защиты». Правда, осознание необходимости подобных шагов приходило не сразу. Более того, не сразу приходило осознание того, как правильно «защищать». Давайте вспомним все инновации, которые случались у нас в городе за последние десять лет.

Инновация раз: ликвидация пешеходных переходов

Инновацией можно назвать со скрипом, но в начале десятых годов и до недавнего времени с пешеходными переходами в Пскове не особо церемонились. Просто ликвидировали их пачками. Ликвидацию объясняли тем, что переходы опасные, что их много, поэтому пришло время для модной «оптимизации». Ни о каких островках безопасности и прочих вещах и речи не шло. Все было куда проще. Нет перехода — значит, люди там уже не пойдут, следовательно, никого и не собьют. Плюс машины смогут проезжать беспрепятственно. В большинстве случаев это было не оправдано. Во-первых, потому что подобные решения лишали людей исторически сложившихся маршрутов и отправляли в путешествия за сотни метров. Во-вторых, потому что способствовали увеличению средней скорости, и, следовательно, лишь повышали возможность возникновения аварийных ситуаций на дороге. Разумеется, на бумаге все выглядело красиво: количество наездов сократилось, все хорошо. Но на практике очаговые зоны просто перемещались на другие участки, где раньше наезды либо не фиксировались, либо фиксировались не в таком количестве.

Инновация два: разметка от активистов

Общественники из «Убитых дорог Пскова» в 2012 году провели свою первую акцию, связанную с пешеходными переходами и приурочили ее к Всемирному дню без автомобиля. Тогда ребята дополнили знаки переходов вертикальной разметкой на нескольких улицах. Позже устанавливали мигалки на двух городских переходах. На дорожную ситуацию сильно не повлияли, зато смогли привлечь внимание к проблеме безопасности.

Инновация три: лента у Ленина

Светящаяся светодиодная лента у пешеходного перехода преподносилась как инновация. С одной стороны, это так. Подобных вещей город еще не видел. С другой стороны — инновация вышла абсолютно бесполезной. По факту лента дублировала цвета светофора и располагалась перед переходом. Но будем честны — люди в состоянии разглядеть и сигнал светофора, и где начинается переход. После ликвидации перехода инновацию планировали перенести на другой...

Инновация четыре: маячки на Маяке

Осенью 2015 года на двух нерегулируемых пешеходных переходах Рижского проспекта появились так называемые предупреждающие маячки. Световозвращающие элементы были установлены в рамках эксперимента «с целью улучшения видимости пешеходных переходов». Позже подобные «кошачьи глаза» были установлены рядом с администрацией Псковской области (ныне - правительство), где их до сих пор можно увидеть и потрогать. Инновацию можно было бы назвать полезной, если бы она появилась на пешеходном переходе одной из неосвещенных трасс области. В городе все же лучше делать акцент не на переходе (поверьте, все знают, где они располагаются), а на человеке. При направленном освещении человек хорошо виден еще на подступах к переходу.

Инновация пять: человечки

Светоотражающие «человечки» были установлены по бокам знаков пешеходного перехода на Инженерной и Чудской. Их можно увидеть и сейчас. Идея такова: у человечков световозвращающий контур, следовательно, водители, подъезжая, увидят нечто похожее на реального человека и снизят скорость. На практике все просто привыкли и иногда не замечали настоящих пешеходов. Лучше всего инновацию описал первый же ироничный комментарий к новости на ПЛН: «Теперь я бы посоветовал тому, кто носит светоотражатели, их снять. Иначе будете восприняты водителями как муляж».

Инновация шесть: модный, проекционный

Проекционный пешеходный переход появился в январе прошлого года на участке дороги между Кузнецким мостом и улицей Индустриальной. Для города это была новинка! Подобные вещи появлялись в других регионах, но до нас раньше не доходили. Идея проста: проекция дублировала пешеходный переход в темное время суток. Краска стерлась, переход завалило снегом — не беда! Проекция покажет, что переход тут есть. На деле: проекция не всегда была видна и не выделяла на переходе самого пешехода. Как итог — несколько ДТП с пешеходами после его установки на данном участке.

Инновация семь: треугольник видимости

Решение о его установке было принято на одной из городских комиссий по безопасности дорожного движения. Появился он у гуманитарного лицея аккурат в день знаний и стал альтернативой установке светофорного объекта типа Т.7 (мигающий знак). Название треугольника говорит само за себя. Из-за припаркованных машин зачастую можно не увидеть пешехода. Но треугольник «расчищает» обзор, и проезжающий водитель сможет заметить человека ещё на подъезде к переходу и успеет вовремя затормозить. Полезная инновация, которая, к сожалению, на данный момент так и осталась единичной.

Инновация восемь: умный пешеходный переход

Он появился на улице Инженерной. Как раз на том самом переходе, который ранее обзавелся светоотражающими человечками. На этот раз вышло удачнее. При приближении человека к проезжей части табло загоралось красной надписью «Пешеход». Да и сама конструкция тоже загоралась красным. Следовательно, все мигает не просто так, а по делу, и только тогда, когда надо. Но конструкция чересчур габаритная, ее нужно настраивать, она может выйти из строя, не добавляет освещения самому переходу и больше напоминает гирлянду. В этом плане эффективнее тот же островок безопасности. Кстати, далее как раз речь о нем.

Инновация девять: островок везения

Островок безопасности появился на многострадальном пешеходном переходе на участке между Кузнецким мостом и улицей Индустриальной. Слово «везение» в подзаголовке употреблено неспроста. Дело в том, что после установки островка в начале нынешнего года ситуация улучшилась. Выводы делать пока рано, но в целом опыт вышел позитивным. Хочется продолжения. Островок безопасности условно делит дорогу на две части: человек на переходе становится заметнее. И в целом более защищен по сравнению с обычным переходом.

Инновация десять: катафоты-вспышки

Они появились на прошлой неделе, совсем недавно. Их установили на пешеходном переходе на пересечении улиц Льва Толстого и Кузнецкой. Любопытно, что данный переход по весне предлагали ликвидировать. Но на комиссии по безопасности дорожного движения за переход вступился начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий. Его поддержало подавляющее большинство членов комиссии и переход оставили. Тогда здравый смысл восторжествовал, теперь же переход стал чуть более заметным. Информацию про маячки разместил в своем Telegram-канале глава администрации города Пскова Борис Елкин. По его словам, светодиодные катафоты-вспышки предназначены для снижения аварийности на оживленном перекрестке. Светодиоды заряжаются от небольшой солнечной батареи. В темное время суток они мигают и помогают обозначить пешеходный переход, привлекая внимание водителей. Конечно, можно было бы дополнительно подсветить данный участок и сделать более заметным не сам переход, а человека на нем, но это уже детали и взгляд в будущее. Сам курс, взятый Борисом Елкиным на сохранение переходов и внимание к ним, можно только поприветствовать. И порадоваться.

А что лучше работает?

Наверное, вы спросите, а что же лучше всего? Ответ звучал выше не раз: лучше всего акцентировать внимание водителей на человеке, который идет по пешеходному переходу. Как правило, переход видят все. Гораздо сложнее в трудных погодных условиях или в условиях недостаточной освещенности увидеть человека. Порой в городе слишком темно. На Псковской Ленте Новостей даже выходил материал на эту тему.

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Как у них?

В начале девяностых проблемой высокой смертности на дорогах озаботились многие страны Европы. Тогда же была запущена международная программа «Vision Zero». В основе программы два принципа: нетерпимость к гибели людей и недопустимость отношения к подобным авариям как к неизбежному злу автомобилизации. Самое главное — концепция возлагает ответственность за дорожную безопасность в первую очередь не на водителей или пешеходов, а на проектировщиков и строителей. Они обязаны учитывать человеческий фактор на этапе строительства, минимизировав вероятность ДТП. Согласитесь, если спроектировать «взлетную полосу», то глупо ожидать, что все будут ездить 40 километров в час и никто никогда не нарушит случайно или специально. Главная задача программы — сделать нарушения физически невозможными. «Vision Zero» появляется все в новых и новых странах мира. В России о планах внедрить концепцию нулевой смертности на данный момент говорили только в Москве.

Александр Елисеев

Теги: #безопасность #пешеходный переход #пешеход
Источник: Псковская Лента Новостей
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