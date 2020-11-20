Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
С двух ног в один сапог
Квартирный вопрос
Реформа ТКО спроси и узнай
Как сделать дорогу в школу безопасной?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Назад в прошлое
Чего ждать на федеральных дорогах
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Новогодний Корпоратив
 
 
 
ещё Общество 20.11.2020 07:185 Более 5,5 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области 20.11.2020 22:010 Парковка на 19 мест обустраивается рядом с новым детским садом в Неелово 20.11.2020 21:260 Свалку на Плехановском Посаде убрали вручную сотрудники регоператора в Пскове 20.11.2020 21:032 Володин высказался против инициативы Васильева насчет штрафов за превышение скорости 20.11.2020 20:450 Псковичей приглашают стать свидетелями Нюрнбергского трибунала 20.11.2020 20:370 Волонтеры передали в Великолукскую детскую больницу развивающие игры
 
 
 
Самое популярное 18.11.2020 12:1410 В Псковской области фиксируется подъем заболеваемости коронавирусом 17.11.2020 01:161 Новый очаг коронавируса выявлен в отделении хирургии Псковской областной больницы 17.11.2020 16:210 Стал известен источник заражения COVID-19 в отделении хирургии Псковской областной больницы 19.11.2020 07:1712 163 человека за сутки заразились коронавирусом в Псковской области 17.11.2020 11:560 Клиентам Сбербанка стали доступны две новые копилки
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В потемках

20.11.2020 10:08|ПсковКомментариев: 5

Журналисты ПЛН с помощью люксометра проверили, насколько хорошо в Пскове освещены автобусные остановки, тротуары, дороги, пешеходные переходы, и нашли в городе самое темное место.

На тех же столбах

Вечером 3 ноября бабушка с внучкой на остановке «Торговый дом» на улице Коммунальной в Пскове споткнулись о торчащие из плитки металлические обрезки урны. Шестилетняя девочка ударилась головой об асфальт и попала в детскую областную больницу с сотрясением мозга. Рассказавшая эту историю на сайте губернатор Евгения Проскурякова попросила срезать трубы и добавить на остановку фонарей.

Насколько темно псковичам, можно понять по обилию однотипных жалоб в соцсетях. Водители боятся сбить пешеходов, те на тротуарах вынуждены подсвечивать себе мобильными телефонами. Все это при кажущемся обилии фонарных столбов. Почему же вдруг тало темно? Прошлой осенью в областном центре состоялась замена 10,5 тысяч газоразрядных светильников и ламп наружного освещения на светодиодные. И город погрузился во мрак.

«Светильники с газоразрядными лампами освещают не только впереди себя и вдоль дороги, но и отчасти сзади, - объясняет на сайте губернатора законы физики пользователь Сергей Ануфриев. - За счет этого светильники, освещающие проезжую часть, освещают и тротуары, если они недалеко от проезжей части. И сейчас, невооруженным глазом, без люксометра, видно, что там, где без учета такой характеристики, как кривая силы света, поставлены LED-светильники взамен старых, на тех же столбах, на улицах оказываются почти неосвещенными тротуары, а во дворах - детские площадки. На проезжей части - резкое чередование светлых и темных зон. Данные об энергоэффективности светодиодных светильников обычно преподносят продавцы и маркетологи. Но оценивать выгоды можно только тогда, когда установка таких светильников если не улучшает, то, по крайней мере, не ухудшает качество освещения. Чтобы обеспечить хорошее освещение улиц и дворов с применением современных светильников и более экономичное, чем сейчас, требуется не комиссарское волевое решение, а грамотное проектирование».

Похоже, что с этим-то в Пскове и не справились, развесив новые лампочки на старые столбы. Или это все субъективная точка зрения, и на самом деле светло? Ответ на этот вопрос крайне важен в городе, где солнце встает в девять утра, а садится в половине пятого. Так что давайте и правда возьмем в руки специальный прибор для измерения уровня освещенности - люксометр. Его показания будем сверять с требованиями из ГОСТ «Освещение наружное утилитарное» и СНиП «Естественное и искусственное освещение». Поможет нам в измерениях инженер Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги». Журналисты люксометра не касаются, на протяжении всего эксперимента он находится в опытных руках.

Кромешный ноль

С Николаем мы встречаемся 18 ноября в 18:00 на той самой автобусной остановке между «Нивой» и «Империалом», откуда увезли в больницу с сотрясением девочку. Находим штыри, оставшиеся после демонтажа старой металлической урны. За более чем две недели с момента происшествия никто из ответственных лиц не дал себе труда отправить сюда на две минуты рабочих с болгаркой.

По нормативу, «посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий» должны быть освещены в среднем на 10 люксов. На десятки метров вокруг остановки ни одного фонаря. Они горят только на противоположной стороне улицы Коммунальной, подсвечивая пятнами асфальт на дороге. Может быть, этого отдаленного света хватает? Николай включает прибор. Он сразу ловит свет фар от потока машин и на несколько секунд выдает заветную десятку. Больше за 15 минут на остановке мы ни разу не увидели двузначного числа. В зависимости от того, двигался мимо нас поток машин или стоял в отдалении на светофоре, на табло загорались значения от 4 до 9. Среднее арифметического на 10 люксов никак не натянуть. А когда к остановке подходят автобусы (это ведь ее основное предназначение, не так ли?), своей громадой они перекрывают и свет фар, и свет фонарей. Люксометр выдает цифры 4, 3 и 2. В эту темноту прямо к штырям выходят пассажиры из автобуса.

Хорошо, предположим, что эта остановка - аномальная зона, в которой не повезло оказаться внучке с бабушкой. Решаем объехать еще несколько точек в разных районах города. Далеко на боковые улицы не забираемся, проверяем исключительно центральные магистрали.

Сначала едем на площадь Ленина, центральнее некуда. Норматив предписывает освещать непроезжие части площадей в среднем на 10 люксов. Зеленая зона вокруг памятника погружена во тьму. Фонари тут горят только на краю проезжей части, да немного дает подсветка университета. Насколько немного, узнаем, включив люксометр. За спиной Ленина он застывает на отметке 1. Для сравнения, если в полной темноте поднести вплотную к прибору экран телефона, высветится 2.

Выходим из-за памятника, движемся в сторону перехода, значения постепенно растут: 11, 12, 13. У рекламного экрана табло взрывается 45 люксами. А вот на переходе показывает максимум 22.

Смотрим в СНиП. Пешеходные переходы должны быть освещены в 1,3 раза сильнее, чем дорога рядом с ними. Но как нам замерить свет на дороге? Не останавливать же поток машин в самом центре города. Николай подходит к краю тротуара, где стоят фонари интересной конструкции, по пять плафонов вкруг. То есть освещенность тротуара должна быть примерна такой же, как на дороге, да еще фары обильно заливают светом проезжую часть. И тут люксометр взрывается: 122, 125, 127, 130! Разница между дорогой и пешеходным переходом существенная, но совсем в другую сторону. Получается, что фонари сильнее всего светят не на пешеходный переход, а на дорогу перед ним, а «зебра» как раз оказывается в затемнении.

«Мы ездили по России, сложно выделить хотя бы один город, где продумано освещение, выстроен световой поток, - констатирует Николай Мельков. - Этого не делают даже во время реконструкции улиц».

Ладно, здесь переход отрегулирован светофором, для пешеходов такая разница несильно страшна. Едем к нерегулируемому переходу на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Металлистов. На тротуаре со стороны центрального офиса банка прибор показывает то 3, то 4, то 2. По нормам в среднем должно получаться 4, но что-то никак не получается. У пешеходного перехода с обеих сторон стоят фонари, каждый на два плафона, работает при этом только один плафон на одном фонаре. Из-за чего по мере перехода через дорогу уровень освещенности падает с 79 люксов до 10. Что тут сравнивать с проезжей частью? 10 или 79?

Да и на самой дороге свет лежит, как пятна на шкуре барса: под фонарями 80, между двумя столбами - 30. На остановке 12, 7, 4, 5, подходит автобус - 1 (в среднем, напомним, должно выходить 10).

А самое темное место мы нашли на проспекте Энтузиастов. Там от «Пятерочки» к новостройкам ведет тротуар. На той стороне проспекта сияет новенькими фонарями сквер. А тут кромешная тьма. В буквальном смысле. На экране высвечивается уверенный 0 и с места не двигается.

Кто-то скажет, что наши замеры сделаны неправильно, что какую-нибудь методику мы нарушили. Для нас самым главным было понять, действительно ли в Пскове темно. Ответ на этот вопрос каждый может дать самостоятельно.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #городская среда #Освещение
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 5Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете предложение о введении недельных каникул в школах при многодневном голосовании?
В опросе приняло участие 486 человек
20.11.2020, 22:010 Парковка на 19 мест обустраивается рядом с новым детским садом в Неелово 20.11.2020, 21:420 В Пскове состоялось открытие воркаут-площадки на территории «Зубра» 20.11.2020, 21:260 Свалку на Плехановском Посаде убрали вручную сотрудники регоператора в Пскове 20.11.2020, 21:040 На улице Индустриальной в Пскове не хватает велодорожки - активист «Убитых дорог»
20.11.2020, 21:032 Володин высказался против инициативы Васильева насчет штрафов за превышение скорости 20.11.2020, 20:450 Псковичей приглашают стать свидетелями Нюрнбергского трибунала 20.11.2020, 20:370 Волонтеры передали в Великолукскую детскую больницу развивающие игры 20.11.2020, 20:345 Пассажир убил мужчину за просьбу надеть маску в автобусе
20.11.2020, 20:150 По обновленному Родинскому ДК можно будет совершить виртуальную экскурсию 20.11.2020, 19:501 В Псковской области выявлен опасный карантинный вредитель 20.11.2020, 19:452 Татьяна Баринова: Стимулировать самозанятость населения нужно аккуратно 20.11.2020, 19:260 Два врача из Уфы приехали работать в Псков
20.11.2020, 19:210 Директор госархива Псковской области представил в Москве 23-томник о зверствах нацистов  20.11.2020, 19:002 Комплексный подход к ремонту дорог реализуют во всех микрорайонах Пскова 20.11.2020, 18:540 Чиновники рассказали, как повлияет на бюджет Псковской области отмена ЕНВД 20.11.2020, 18:420 Единороссы будут добиваться увеличения финансирования госпрограммы развития села
20.11.2020, 18:390 «Палочкой-выручалочкой» назвала приемные семьи Куньинского района Валентина Чернова 20.11.2020, 18:240 Местные бюджеты получат субсидии на кадастровые работы переданных земель Минобороны 20.11.2020, 18:204 Банкет устроили финалистки конкурса красоты «Миссис Псков 2020» 20.11.2020, 18:000 В псковской дивизии начались смотры готовности вооружения и техники к новому учебному году
20.11.2020, 17:4510 Ограничительные мероприятия по коронавирусу в Псковской области продлевают до 6 декабря 20.11.2020, 17:290 Свыше миллиарда рублей получит Псковская область в 2021 году по индивидуальной программе 20.11.2020, 17:240 Жители Заплюсья пожаловались Александру Котову на холодные батареи 20.11.2020, 17:230 Более 21 тысячи избирателей смогут проголосовать на выборах в Псковской области 6 декабря
20.11.2020, 17:180 Псковичам старше 65 лет разрешат участвовать в заседаниях общественных организаций 20.11.2020, 17:172 Татьяна Баринова прогнозирует дальнейший рост госдолга Псковской области 20.11.2020, 17:071 Названа причина пожара на великолукском заводе «ЗЭТО» 20.11.2020, 17:020 «Акценты» Донецкого: Выйти на «плато» и «дать Дудя»
20.11.2020, 17:016 Губернатор призвал «до посинения» проверять работающий ночной клуб в Великих Луках 20.11.2020, 16:550 Председатель Псковского облсовпрофа принял участие в заседании Генсовета ФНПР 20.11.2020, 16:530 В районах Псковской области будут развернуты дополнительные койки для долечивания COVID-больных 20.11.2020, 16:511 Борис Елкин пообещал, что «Шабаны» дождутся нормальных дорог
20.11.2020, 16:471 Зимние каникулы в псковских школах могут начаться на неделю раньше 20.11.2020, 16:450 Татьяна Баринова: Заложенных в бюджете-2021 средств на лекарственное обеспечение недостаточно 20.11.2020, 16:422 Более 2600 человек болеют коронавирусом в Псковской области 20.11.2020, 16:390 Псковичи выберут магазины и организации с самым красивым новогодним оформлением
20.11.2020, 16:330 Мультидисциплинарную бригаду готов направить в Псковскую область университет Мечникова 20.11.2020, 16:300 Татьяна Баринова объяснила, почему бюджет Псковской области снова будет дефицитным 20.11.2020, 16:270 Две площади отремонтируют в Пскове в 2021 году 20.11.2020, 16:251 В Псковской области предложили ограничить командировки за пределы региона из-за коронавируса
20.11.2020, 16:160 Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки 20.11.2020, 16:130 Псковская область вышла на 21-е месте по уровню заболеваемости COVID-19 в России 20.11.2020, 16:100 В Пскове проходят публичные слушания по проекту областного бюджета на 2021 год 20.11.2020, 16:075 У главы дорожного комитета возникли вопросы к качеству реконструкции улицы Поземского
20.11.2020, 16:050 SMS-рассылку с результатами тестов на COVID-19 запустят в Псковской области 20.11.2020, 16:030 Регион готов дотировать местным бюджетам расходы на перевозку школьников 20.11.2020, 16:000 «7САМУРАЕВ» Псковского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски» 20.11.2020, 15:584 Михаил Ведерников: Эпидобстановка вселяет осторожный оптимизм
20.11.2020, 15:540 Администрация проверила готовность подрядчиков к уборке Пскова зимой 20.11.2020, 15:490 В Острове пожар оставил без дома заслуженного учителя 20.11.2020, 15:390 В Псковской области сокращается число детей-сирот 20.11.2020, 15:270 В Печорах «волонтеры» оставили пенсионерку без сбережений
20.11.2020, 15:272 Новый руководитель комитета по туризму: Для области напишут маркетинговую стратегию 20.11.2020, 15:230 Борис Елкин рассказал, кому не нравится «островок безопасности» на Индустриальной 20.11.2020, 15:193 Штрафы за незаконную агитацию в России намерены увеличить 20.11.2020, 15:073 Николай Мельков: Псковские водители не готовы к велосипедистам на дороге
20.11.2020, 15:020 Началась видеотрансляция пресс-брифинга о социальной защите детей-сирот в Псковской области 20.11.2020, 15:020 В Красногородске отец и сын осуждены за кражу крыши 20.11.2020, 14:530 Купить «Ладу» в Пскове по программе господдержки можно только до конца ноября 20.11.2020, 14:500 Фотофакт: У дома №18 на улице Труда в Пскове ремонтируют тротуар
20.11.2020, 14:467 Борис Елкин о реализации дорожного нацпроекта: Осталось только «накрасить губы» 20.11.2020, 14:232 Андрей Турчак: Звонки в волонтерские центры и ковид-госпитали должны быть бесплатными 20.11.2020, 14:110 «Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 20.11.2020, 14:090 Стали известны подробности происшествия на заводе в Великих Луках
20.11.2020, 14:021 Настроить псковские светофоры против «летчиков» предложил Николай Мельков 20.11.2020, 13:560 Школьникам могут добавить неучебных дней из-за выборов 20.11.2020, 13:455 Будет нелегко - Борис Елкин о второй очереди реконструкции улицы Фабрициуса 20.11.2020, 13:380 Законодатель хочет разрешить показывать документы на машину в электронном виде
20.11.2020, 13:305 Сергей Федоров назвал оптимальным число депутатов в Псковской гордуме 20.11.2020, 13:263 Митрополит Тихон поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения 20.11.2020, 13:201 Почти все пожелания жителей Псковского района на 2021 год будут исполнены – Наталья Федорова 20.11.2020, 13:150 Новая, а главное - своя: где псковичам купить квартиру под льготный процент
20.11.2020, 13:061 Глава Великих Лук прокомментировал масштабное возгорание на заводе 20.11.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным 20.11.2020, 12:557 «Это приводит к смерти»: Александр Васильев придумал новый штраф 20.11.2020, 12:543 Денис Иванов: Депутаты-списочники не всегда понимают, что должны работать наравне с одномандатниками
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.