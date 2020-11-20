Общество

В потемках

Журналисты ПЛН с помощью люксометра проверили, насколько хорошо в Пскове освещены автобусные остановки, тротуары, дороги, пешеходные переходы, и нашли в городе самое темное место.

На тех же столбах

Вечером 3 ноября бабушка с внучкой на остановке «Торговый дом» на улице Коммунальной в Пскове споткнулись о торчащие из плитки металлические обрезки урны. Шестилетняя девочка ударилась головой об асфальт и попала в детскую областную больницу с сотрясением мозга. Рассказавшая эту историю на сайте губернатор Евгения Проскурякова попросила срезать трубы и добавить на остановку фонарей.

Насколько темно псковичам, можно понять по обилию однотипных жалоб в соцсетях. Водители боятся сбить пешеходов, те на тротуарах вынуждены подсвечивать себе мобильными телефонами. Все это при кажущемся обилии фонарных столбов. Почему же вдруг тало темно? Прошлой осенью в областном центре состоялась замена 10,5 тысяч газоразрядных светильников и ламп наружного освещения на светодиодные. И город погрузился во мрак.

«Светильники с газоразрядными лампами освещают не только впереди себя и вдоль дороги, но и отчасти сзади, - объясняет на сайте губернатора законы физики пользователь Сергей Ануфриев. - За счет этого светильники, освещающие проезжую часть, освещают и тротуары, если они недалеко от проезжей части. И сейчас, невооруженным глазом, без люксометра, видно, что там, где без учета такой характеристики, как кривая силы света, поставлены LED-светильники взамен старых, на тех же столбах, на улицах оказываются почти неосвещенными тротуары, а во дворах - детские площадки. На проезжей части - резкое чередование светлых и темных зон. Данные об энергоэффективности светодиодных светильников обычно преподносят продавцы и маркетологи. Но оценивать выгоды можно только тогда, когда установка таких светильников если не улучшает, то, по крайней мере, не ухудшает качество освещения. Чтобы обеспечить хорошее освещение улиц и дворов с применением современных светильников и более экономичное, чем сейчас, требуется не комиссарское волевое решение, а грамотное проектирование».

Похоже, что с этим-то в Пскове и не справились, развесив новые лампочки на старые столбы. Или это все субъективная точка зрения, и на самом деле светло? Ответ на этот вопрос крайне важен в городе, где солнце встает в девять утра, а садится в половине пятого. Так что давайте и правда возьмем в руки специальный прибор для измерения уровня освещенности - люксометр. Его показания будем сверять с требованиями из ГОСТ «Освещение наружное утилитарное» и СНиП «Естественное и искусственное освещение». Поможет нам в измерениях инженер Николай Мельков, активист движения «Убитые дороги». Журналисты люксометра не касаются, на протяжении всего эксперимента он находится в опытных руках.

Кромешный ноль

С Николаем мы встречаемся 18 ноября в 18:00 на той самой автобусной остановке между «Нивой» и «Империалом», откуда увезли в больницу с сотрясением девочку. Находим штыри, оставшиеся после демонтажа старой металлической урны. За более чем две недели с момента происшествия никто из ответственных лиц не дал себе труда отправить сюда на две минуты рабочих с болгаркой.

По нормативу, «посадочные площадки общественного транспорта на улицах всех категорий» должны быть освещены в среднем на 10 люксов. На десятки метров вокруг остановки ни одного фонаря. Они горят только на противоположной стороне улицы Коммунальной, подсвечивая пятнами асфальт на дороге. Может быть, этого отдаленного света хватает? Николай включает прибор. Он сразу ловит свет фар от потока машин и на несколько секунд выдает заветную десятку. Больше за 15 минут на остановке мы ни разу не увидели двузначного числа. В зависимости от того, двигался мимо нас поток машин или стоял в отдалении на светофоре, на табло загорались значения от 4 до 9. Среднее арифметического на 10 люксов никак не натянуть. А когда к остановке подходят автобусы (это ведь ее основное предназначение, не так ли?), своей громадой они перекрывают и свет фар, и свет фонарей. Люксометр выдает цифры 4, 3 и 2. В эту темноту прямо к штырям выходят пассажиры из автобуса.

Хорошо, предположим, что эта остановка - аномальная зона, в которой не повезло оказаться внучке с бабушкой. Решаем объехать еще несколько точек в разных районах города. Далеко на боковые улицы не забираемся, проверяем исключительно центральные магистрали.

Сначала едем на площадь Ленина, центральнее некуда. Норматив предписывает освещать непроезжие части площадей в среднем на 10 люксов. Зеленая зона вокруг памятника погружена во тьму. Фонари тут горят только на краю проезжей части, да немного дает подсветка университета. Насколько немного, узнаем, включив люксометр. За спиной Ленина он застывает на отметке 1. Для сравнения, если в полной темноте поднести вплотную к прибору экран телефона, высветится 2.

Выходим из-за памятника, движемся в сторону перехода, значения постепенно растут: 11, 12, 13. У рекламного экрана табло взрывается 45 люксами. А вот на переходе показывает максимум 22.

Смотрим в СНиП. Пешеходные переходы должны быть освещены в 1,3 раза сильнее, чем дорога рядом с ними. Но как нам замерить свет на дороге? Не останавливать же поток машин в самом центре города. Николай подходит к краю тротуара, где стоят фонари интересной конструкции, по пять плафонов вкруг. То есть освещенность тротуара должна быть примерна такой же, как на дороге, да еще фары обильно заливают светом проезжую часть. И тут люксометр взрывается: 122, 125, 127, 130! Разница между дорогой и пешеходным переходом существенная, но совсем в другую сторону. Получается, что фонари сильнее всего светят не на пешеходный переход, а на дорогу перед ним, а «зебра» как раз оказывается в затемнении.

«Мы ездили по России, сложно выделить хотя бы один город, где продумано освещение, выстроен световой поток, - констатирует Николай Мельков. - Этого не делают даже во время реконструкции улиц».

Ладно, здесь переход отрегулирован светофором, для пешеходов такая разница несильно страшна. Едем к нерегулируемому переходу на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Металлистов. На тротуаре со стороны центрального офиса банка прибор показывает то 3, то 4, то 2. По нормам в среднем должно получаться 4, но что-то никак не получается. У пешеходного перехода с обеих сторон стоят фонари, каждый на два плафона, работает при этом только один плафон на одном фонаре. Из-за чего по мере перехода через дорогу уровень освещенности падает с 79 люксов до 10. Что тут сравнивать с проезжей частью? 10 или 79?

Да и на самой дороге свет лежит, как пятна на шкуре барса: под фонарями 80, между двумя столбами - 30. На остановке 12, 7, 4, 5, подходит автобус - 1 (в среднем, напомним, должно выходить 10).

А самое темное место мы нашли на проспекте Энтузиастов. Там от «Пятерочки» к новостройкам ведет тротуар. На той стороне проспекта сияет новенькими фонарями сквер. А тут кромешная тьма. В буквальном смысле. На экране высвечивается уверенный 0 и с места не двигается.

Кто-то скажет, что наши замеры сделаны неправильно, что какую-нибудь методику мы нарушили. Для нас самым главным было понять, действительно ли в Пскове темно. Ответ на этот вопрос каждый может дать самостоятельно.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова