АвтоМир / Автоблоги

Хроники новых незапретов

Если историки будущего раскопают в радиоактивном пепле следы предыдущей цивилизации и протоколы межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пскове, они явно удивятся, насколько малозначимые вопросы занимали рабочее время специалистов. Глядя на повестку заседания от 27 ноября, только и хочется спросить: «Кто это все придумал?» и «Зачем это вообще обсуждать?»

Парковка в центре внимания

Ни одно обсуждение не обходится без предложений запретить где-либо остановку или стоянку. Не стало исключением и заседание 27 ноября. Рассмотрели инициативу запретить стоянку на дублере Инженерной возле домов №66 и №72.

Одна из двух полос всегда оккупирована. Насколько удалось понять, автора обращения задевает за живое привычка местных жителей оставлять авто под углом к поребрику. С точки зрения правил дорожного движения без таблички способа постановки на стоянку это неправильно. А с бытовой точки зрения, по-другому не получится: это негласный и общепринятый способ экономии парковочного пространства. Как у филиалов детской поликлиники на Кузнецкой и Петровской.

По итогу рассмотрения вопроса было принято мудрое и взвешенное решение не запрещать стоянку автомобилей на данном участке дороги. Сотрудникам Госавтоинспекции предложили усилить в этой части города внимание по контролю. Как будет выглядеть усиленный контроль? Думаю, что вместо раза в сутки будут проезжать два раза в сутки и иногда кого-то воспитывать. А с учетом дополнительной работы, которую постоянно доблестные псковичи подкидывают инспекторам ДПС в виде разных глупых происшествий, может и раз в месяц.

Столкновение на дублере 31 мая 2022 г. у дома 78 по Инженерной

Не вижу никакой проблемы в занятости одной полосы. Это же ду-блер! Если хотите превратить параллельную дорогу в двухполосный автобан, то, конечно, требуйте запретить парковку и всех выгоняйте. Сейчас там повсеместно действует лимит 60 км в час (бесплатно до 80). Даже когда на основной дороге скоростной режим «40» и все притормаживают. Светофоры и камеры фотовидеофиксации на ответвление городской магистрали не распространяются. А ДТП с ранеными людьми уже были. Лучше пусть дорога - дублер остается неудобной для сквозного движения.

Аналогичное решение – оставить все как есть – принято по парковке на улице Западной (между Байкова и Коммунальной, дорога на чётной стороне улицы). Инспекция будет время от времени наведываться на этот участок. Кому мешает припаркованный транспорт в этом месте, езжайте на нечётную сторону улицы. По большому счету, менять что-либо на улице Западной нет смысла. Все решения носят временный характер. В перспективе ожидается реконструкция и устройство одностороннего движения.

Смотрите также Второй участок улицы Западной в Пскове предлагают сделать односторонним

Для тех, у кого руки чешутся что-то запретить, есть пара вариантов, где удовлетворить запретительный зуд. Первый – участок Индустриальной от улицы Ипподромной до кругового перекрестка с Инженерной. Запрещающих знаков там нет, но время от времени какие-то догадливые индивидуумы оставляют повозки в правой полосе.

Второй – участок улицы Труда от выезда с Энтузиастов до Текстильной. В обоих местах проходят маршруты общественного транспорта, проблем с аргументацией не возникнет. Желающие смогут отвести душу на этих участках.

Упразднение перехода

Процесс организации дорожного движения в Пскове можно представить себе на примере мультфильма «Каникулы в Простоквашино». В коллективном составлении письма участвуют все, кому не лень, в результате получаем «Лапы ломит, и хвост отваливается». Только в нашем случае к процессу приложили руку почтальон Печкин, корова и, как минимум, еще половина деревни.

Безопасностью дорожного движения занимается не только администрация Пскова и ГИБДД. Иногда к принятию решений подключаются судебные инстанции. Рабочая группа исполнила решение Псковского городского суда о ликвидации пешеходного переход возле дома №11-а на улице Воровского. Если говорить точнее, не ликвидировали, а подтёрли следы недолгого существования.

Процесс постепенного испарения пешеходника на Воровского зафиксирован на панорамах «Яндекс. Карт».

2010 год: никакого перехода нет, запустение, лотковая часть дороги давно не видела щетки;

2016 год: переход заметен;

2020 год: осталась разметка, дорожные знаки срезаны;

2023 год: стерлись все следы существования.

Осталась небольшая формальность: зафиксировать произошедшее.

Как теперь попадать на «аппендикс» пешеходной дорожки между проезжей частью и Финским парком без нарушения правил движения? Никак. Отрастить крылья. У меня нет ответа на этот вопрос. Спросите у человека, который обещал светофор с кнопкой на площади Победы к стеле «Город воинской славы».

Новые ИДН

Следующий обязательный ингредиент в классическом «рецепте», как организовать рабочую группу по БДД, – предложения об установке «лежачих полицейских».

Две искусственных дорожных неровности установят на улице Первомайской в Пскове. Поступило обращение от местной жительницы, что на одном из участков улицы располагается несколько детских садов, и многие переходят дорогу вместе с детьми.

По количеству искусственных неровностей Первомайская скоро переплюнет улицу Олега Кошевого, где больше прыгаешь по неровностям, чем едешь. Хочется только понять – когда закончится хаотичная расстановка «лежачих полицейских» на городских улицах?

«Тишины хочу, тишины!»

А вот это было слишком неожиданно. Светофор на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове сделают потише и перенастроят время его включения. Поступила жалоба от местного жителя: светофор включается в 4 утра, издает громкие звуки, мешает спать жильцам соседних домов. Решено уменьшить уровень звука на светофоре и перенести время включения на 6 утра.

Очень жаль, что комиссии приходится рассматривать подобные вопросы. Куча уважаемых специалистов отрывается от своей повседневной работы ради подобной ерунды. А с другой стороны, куда обращаться, когда о твой проблеме не слышат? Когда у нашего дома светофор начинал пиликать в шестом часу утра, пришлось писать чуть ли не в соцсети губернатору.

Понятно, что светофоры не должен шуметь по ночам. Ночью надо спать, а звуковые эффекты должны по умолчанию без всяких обращений выключаться в ночное время суток. Можно даже позавидовать человеку – у него есть возможность убрать уровень шума одним обращением. Куда бы мне написать, чтобы убавить уровень громкости алкашей во дворе?

Рабочая группа по БДД теперь будет определять время работы зуммера отдельно на каждом светофоре? Как и согласованием размещения коммерческих указателей на улично-дорожной сети и переименованием автобусных установок? Вся эта бесполезная чушь должна решаться «в рабочем порядке» или по единому шаблону.

По-настоящему важный светофорный вопрос не решен – что сделать для упрощения мудрёных настроек светофора Коммунальная – Народная? Ответы на него искали участники заседания, но пока не нашли. Две добавленные фазы светофора – для поворотов налево и для движения пешеходов убирать явно никто не будет. Сами и вводили для уменьшения аварийности. Для изменения требуются расчеты потоков, а пока нет такой технической возможности. Кроме того, есть мнение что по нормативам действующее сейчас время движения для пешеходов недостаточно и должно быть увеличено. На мой скромный водительский взгляд, 4 фазы для перекрестка двухполосных дорог многовато. Для широкого перекрестка Рижского и Юбилейной приемлемо, а здесь нет.

Любое заседание рабочей группы или комиссии по безопасности дорожного движения состоит из двух смысловых блоков. Первый – исполнение ранее принятых решений. Второй – сами предложения и обращения. Очень не хватает и третьего блока – анализа ранее принятых решений.

За последнее время в городе провернули несколько фокусов с полосностью и направлениями движения по полосам. Например на перекрестке Толстого – Вокзальная стало лучше, но объективно не хватает контроля.

С улицы Звездной теперь можно двигаться прямо в сторону улицы Новосёлов только из правой полосы, вместе с поворачивающими направо на Труда. Левая полоса в это время почти пустая. Поменяйте уже наоборот – из левой полосы прямо и налево, из правой только направо. Как на перекрестке улиц Поземского и Алмазной. А в этом месте лучше было вообще ничего не трогать и оставить все, как есть. Сейчас на Поземского в часы пик при движении от Ижорского батальона собирается очередь в левой полосе, а правая почти пустая.

Из повестки заседания от 27 ноября и принятых решений четко понятно, зачем нужны две комиссии по БДД. Рабочая группа отфильтровывает откровенную чепуху и мелкие вопросы, а самое важное, требующее более детального и обстоятельного разбора (либо политического решения) отправляется для вынесения вердикта на городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

Денис Бахтин, использованы фото из архива редакции и скриншоты Панорамы Яндекс-карт