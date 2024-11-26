←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Автоблоги 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 30.11.2024 14:170 Хроники новых незапретов 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 31.10.2024 20:522 Вломите ему первым 30.10.2024 13:339 Неразворот для военного городка 02.10.2024 17:263 «Поворот налево»: куда направит новая разметка на псковских перекрестках
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автоблоги

Хроники новых незапретов

30.11.2024 14:17|ПсковКомментариев: 0

Если историки будущего раскопают в радиоактивном пепле следы предыдущей цивилизации и протоколы межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пскове, они явно удивятся, насколько малозначимые вопросы занимали рабочее время специалистов. Глядя на повестку заседания от 27 ноября, только и хочется спросить: «Кто это все придумал?» и «Зачем это вообще обсуждать?»

 

Парковка в центре внимания

Ни одно обсуждение не обходится без предложений запретить где-либо остановку или стоянку. Не стало исключением и заседание 27 ноября. Рассмотрели инициативу запретить стоянку на дублере Инженерной возле домов №66 и №72.

Одна из двух полос всегда оккупирована. Насколько удалось понять, автора обращения задевает за живое привычка местных жителей оставлять авто под углом к поребрику. С точки зрения правил дорожного движения без таблички способа постановки на стоянку это неправильно. А с бытовой точки зрения, по-другому не получится: это негласный и общепринятый способ экономии парковочного пространства. Как у филиалов детской поликлиники на Кузнецкой и Петровской.

По итогу рассмотрения вопроса было принято мудрое и взвешенное решение не запрещать стоянку автомобилей на данном участке дороги. Сотрудникам Госавтоинспекции предложили усилить в этой части города внимание по контролю. Как будет выглядеть усиленный контроль? Думаю, что вместо раза в сутки будут проезжать два раза в сутки и иногда кого-то воспитывать. А с учетом дополнительной работы, которую постоянно доблестные псковичи подкидывают инспекторам ДПС в виде разных глупых происшествий, может и раз в месяц.

Столкновение на дублере 31 мая 2022 г. у дома 78 по Инженерной

Не вижу никакой проблемы в занятости одной полосы. Это же ду-блер! Если хотите превратить параллельную дорогу в двухполосный автобан, то, конечно, требуйте запретить парковку и всех выгоняйте. Сейчас там повсеместно действует лимит 60 км в час (бесплатно до 80). Даже когда на основной дороге скоростной режим «40» и все притормаживают. Светофоры и камеры фотовидеофиксации на ответвление городской магистрали не распространяются. А ДТП с ранеными людьми уже были. Лучше пусть дорога - дублер остается неудобной для сквозного движения.

Аналогичное решение – оставить все как есть – принято по парковке на улице Западной (между Байкова и Коммунальной, дорога на чётной стороне улицы). Инспекция будет время от времени наведываться на этот участок. Кому мешает припаркованный транспорт в этом месте, езжайте на нечётную сторону улицы. По большому счету, менять что-либо на улице Западной нет смысла. Все решения носят временный характер. В перспективе ожидается реконструкция и устройство одностороннего движения.

Для тех, у кого руки чешутся что-то запретить, есть пара вариантов, где удовлетворить запретительный зуд. Первый – участок Индустриальной от улицы Ипподромной до кругового перекрестка с Инженерной. Запрещающих знаков там нет, но время от времени какие-то догадливые индивидуумы оставляют повозки в правой полосе.

Второй – участок улицы Труда от выезда с Энтузиастов до Текстильной. В обоих местах проходят маршруты общественного транспорта, проблем с аргументацией не возникнет. Желающие смогут отвести душу на этих участках.

Упразднение перехода

Процесс организации дорожного движения в Пскове можно представить себе на примере мультфильма «Каникулы в Простоквашино». В коллективном составлении письма участвуют все, кому не лень, в результате получаем «Лапы ломит, и хвост отваливается». Только в нашем случае к процессу приложили руку почтальон Печкин, корова и, как минимум, еще половина деревни.

Безопасностью дорожного движения занимается не только администрация Пскова и ГИБДД. Иногда к принятию решений подключаются судебные инстанции. Рабочая группа исполнила решение Псковского городского суда о ликвидации пешеходного переход возле дома №11-а на улице Воровского. Если говорить точнее, не ликвидировали, а подтёрли следы недолгого существования.

Процесс постепенного испарения пешеходника на Воровского зафиксирован на панорамах «Яндекс. Карт».

2010 год: никакого перехода нет, запустение, лотковая часть дороги давно не видела щетки;

2016 год: переход заметен;

2020 год: осталась разметка, дорожные знаки срезаны;

2023 год: стерлись все следы существования.

Осталась небольшая формальность: зафиксировать произошедшее.

Как теперь попадать на «аппендикс» пешеходной дорожки между проезжей частью и Финским парком без нарушения правил движения? Никак. Отрастить крылья. У меня нет ответа на этот вопрос. Спросите у человека, который обещал светофор с кнопкой на площади Победы к стеле «Город воинской славы».

Новые ИДН

Следующий обязательный ингредиент в классическом «рецепте», как организовать рабочую группу по БДД, – предложения об установке «лежачих полицейских».

Две искусственных дорожных неровности установят на улице Первомайской в Пскове. Поступило обращение от местной жительницы, что на одном из участков улицы располагается несколько детских садов, и многие переходят дорогу вместе с детьми.

По количеству искусственных неровностей Первомайская скоро переплюнет улицу Олега Кошевого, где больше прыгаешь по неровностям, чем едешь. Хочется только понять – когда закончится хаотичная расстановка «лежачих полицейских» на городских улицах?

«Тишины хочу, тишины!»

А вот это было слишком неожиданно. Светофор на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове сделают потише и перенастроят время его включения. Поступила жалоба от местного жителя: светофор включается в 4 утра, издает громкие звуки, мешает спать жильцам соседних домов. Решено уменьшить уровень звука на светофоре и перенести время включения на 6 утра.

Очень жаль, что комиссии приходится рассматривать подобные вопросы. Куча уважаемых специалистов отрывается от своей повседневной работы ради подобной ерунды. А с другой стороны, куда обращаться, когда о твой проблеме не слышат? Когда у нашего дома светофор начинал пиликать в шестом часу утра, пришлось писать чуть ли не в соцсети губернатору. 

Понятно, что светофоры не должен шуметь по ночам. Ночью надо спать, а звуковые эффекты должны по умолчанию без всяких обращений выключаться в ночное время суток. Можно даже позавидовать человеку – у него есть возможность убрать уровень шума одним обращением. Куда бы мне написать, чтобы убавить уровень громкости алкашей во дворе?

Рабочая группа по БДД теперь будет определять время работы зуммера отдельно на каждом светофоре? Как и согласованием размещения коммерческих указателей на улично-дорожной сети и переименованием автобусных установок? Вся эта бесполезная чушь должна решаться «в рабочем порядке» или по единому шаблону.

По-настоящему важный светофорный вопрос не решен – что сделать для упрощения мудрёных настроек светофора Коммунальная – Народная? Ответы на него искали участники заседания, но пока не нашли. Две добавленные фазы светофора – для поворотов налево и для движения пешеходов убирать явно никто не будет. Сами и вводили для уменьшения аварийности. Для изменения требуются расчеты потоков, а пока нет такой технической возможности. Кроме того, есть мнение что по нормативам действующее сейчас время движения для пешеходов недостаточно и должно быть увеличено. На мой скромный водительский взгляд, 4 фазы для перекрестка двухполосных дорог многовато. Для широкого перекрестка Рижского и Юбилейной приемлемо, а здесь нет. 

Любое заседание рабочей группы или комиссии по безопасности дорожного движения состоит из двух смысловых блоков. Первый – исполнение ранее принятых решений. Второй – сами предложения и обращения. Очень не хватает и третьего блока – анализа ранее принятых решений.

За последнее время в городе провернули несколько фокусов с полосностью и направлениями движения по полосам. Например на перекрестке Толстого – Вокзальная стало лучше, но объективно не хватает контроля.

С улицы Звездной теперь можно двигаться прямо в сторону улицы Новосёлов только из правой полосы, вместе с поворачивающими направо на Труда. Левая полоса в это время почти пустая. Поменяйте уже наоборот – из левой полосы прямо и налево, из правой только направо. Как на перекрестке улиц Поземского и Алмазной. А в этом месте лучше было вообще ничего не трогать и оставить все, как есть. Сейчас на Поземского в часы пик при движении от Ижорского батальона собирается очередь в левой полосе, а правая почти пустая.

Из повестки заседания от 27 ноября и принятых решений четко понятно, зачем нужны две комиссии по БДД. Рабочая группа отфильтровывает откровенную чепуху и мелкие вопросы, а самое важное, требующее более детального и обстоятельного разбора (либо политического решения) отправляется для вынесения вердикта на городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

Денис Бахтин, использованы фото из архива редакции и скриншоты Панорамы Яндекс-карт

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 1566 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
30.11.2024, 14:170 Хроники новых незапретов 30.11.2024, 14:050 Правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 января 30.11.2024, 11:330 В Пскове водитель Chevrolet протаранил стоящий на перекрестке Renault. ВИДЕО 30.11.2024, 10:260 В Пскове ребенок на электросамокате наехал на Lexus и попал в больницу
29.11.2024, 20:400 Пскович ездил пьяным по городу и отправился на принудительные работы 29.11.2024, 19:400 Нетрезвого водителя за рулем Opel остановили в Порховском округе 29.11.2024, 19:160 Массовое ДТП произошло на площади Ленина в Пскове 29.11.2024, 17:420 «Лада» и «Газель» столкнулись на Рижском проспекте в Пскове
29.11.2024, 17:300 Ремонт двух железнодорожных переездов в Пскове начнется с 30 ноября 29.11.2024, 17:080 Командир взвода ДПС из Псковской области потушил загоревшийся автомобиль 29.11.2024, 14:191 «Паровозик» на Ольгинском мосту в Пскове затрудняет движение в центр 29.11.2024, 13:030 Владимир Папорт про «тросовую барьерку», пьяных рецидивистов и пользу юных инспекторов дорожного движения
29.11.2024, 12:510 Движение на перекрестке в центре Пскова затруднено из-за неработающих светофоров 29.11.2024, 11:420 Нацпроект БКД повышает безопасность на дорогах Псковской области  29.11.2024, 11:040 В вечернем столкновении на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского в Пскове никто не пострадал 29.11.2024, 10:511 Фотофакт: Новый павильон остановки ставят в Пскове у «Никольского храма»
29.11.2024, 09:470 В Госдуму поступили поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД 29.11.2024, 09:301 Комфорт и надежность VipPskov: пять причин арендовать авто с водителем 28.11.2024, 21:341 Столкновение на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского попало на видео 28.11.2024, 21:200 Около 3 млн рублей готовы выделить на содержание дороги в Плюсском округе
28.11.2024, 20:200 Более 10 км трассы Великие Луки – Новосокольники ввели в эксплуатацию после ремонта 28.11.2024, 19:290 Инспектор ДПС провел профилактическую беседу с сотрудниками псковской колонии 28.11.2024, 19:080 Об ограничении скорости на участке трассы Р-23 предупреждают псковичей 28.11.2024, 18:110 Алексей Севастьянов: Максимальные штрафы за парковку в зеленой зоне увеличились значительно 
28.11.2024, 15:450 Субсидия на ремонт дорог в Псковском районе освоена на 100% – Наталья Федорова 28.11.2024, 15:181 Время стать заметным 28.11.2024, 14:380 Осенью в Псковской области реже сбивают диких животных — УМВД 28.11.2024, 14:080 Многократно увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО предлагают депутаты
28.11.2024, 13:371 Штраф за парковку в зеленой зоне в Псковской области вырос до 150 тысяч рублей 28.11.2024, 12:480 Монтаж автопавильона начали напротив храма Жен Мироносиц в Пскове 28.11.2024, 10:444 Электрозаправку около Псковского театра драмы демонтировали 27.11.2024, 21:400 Сотрудникам псковского СИЗО напомнили правила безопасности дорожного движения зимой
27.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 28 ноября 27.11.2024, 17:590 Устроившую ДТП с автобусом на площади Ленина псковичку лишили прав 27.11.2024, 15:160 Автошоу и «королевское» дефиле ждет псковичей в ТРК «Акваполис» 30 ноября 27.11.2024, 14:071 Водителю в Великих Луках возместят 400 тысяч рублей ущерба из-за наезда на яму
27.11.2024, 13:140 Нетрезвый пешеход сбит в Пскове 27.11.2024, 12:570 ГАИ усилит внимание к парковке на улице Инженерной в Пскове 27.11.2024, 12:030 Светофор на перекрёстке улиц Инженерной и Юности в Пскове сделают потише 27.11.2024, 11:550 Пешеходный переход ликвидируют на улице Воровского в Пскове
27.11.2024, 11:510 Две искусственных дорожных неровности установят на улице Первомайской в Пскове 27.11.2024, 10:380 Более 14 км дорог Псковской городской агломерации обновили по нацпроекту 27.11.2024, 08:001 Страховщики предложили использовать б/у детали при ремонте авто старше шести лет 26.11.2024, 19:370 На двух улицах в центре Пскова ограничат движение в декабре
26.11.2024, 19:050 Псковича сбили на пешеходном переходе у пересечения улиц Труда и Ипподромной 26.11.2024, 18:360 Скорость движения на участке трассы Р-23 снизят 27 ноября 26.11.2024, 16:157 Пассажир пострадал при столкновении двух машин в Пскове у Ледового дворца 26.11.2024, 15:580 Два автомобиля столкнулись и заблокировали полосу на площади Победы в Пскове
26.11.2024, 14:352 На ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове готовы потратить 110 млн рублей 26.11.2024, 12:240 Движение на участке улицы Плехановский посад ограничили в Пскове 26.11.2024, 10:003 Момент тройного ДТП у Летнего сада в Пскове попал на видео 26.11.2024, 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный
26.11.2024, 09:150 На содержание дорог Дубровенской волости под Порховом выделят 1,3 млн рублей 26.11.2024, 08:120 Движение затруднено в районе Кузнецкого моста в Пскове 25.11.2024, 21:100 Водитель «Мицубиси» прокатился по островку безопасности на Рижском проспекте. ВИДЕО 25.11.2024, 19:200 Госавтоинспекция поймала 19 пьяных водителей в Псковской области за неделю
25.11.2024, 18:290 Машина «прилипла» к островку безопасности на перекрестке Рижского проспекта и улицы Балтийской в Пскове 25.11.2024, 17:410 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове. ВИДЕО 25.11.2024, 14:160 Нетрезвого водителя Audi остановили в Пыталово 25.11.2024, 12:505 Штрафы за парковку на зелёной зоне предложено увеличить в Псковской области
25.11.2024, 12:250 Семь человек пострадали в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе 24.11.2024, 20:401 Дороги и пешеходные зоны чистят от снега сотрудники «СитиИнвестГрупп» в Пскове 24.11.2024, 16:030 ДТП произошло в Черёхе у памятника «Купол» 23.11.2024, 18:000 В Госдуме предложили повысить налог на автомобили с громким выхлопом
23.11.2024, 17:000 Нетрезвого водителя остановили на улице Леона Поземского в Пскове 22.11.2024, 23:570 Столкновение двух автомашин на площади Победы в Пскове попало на видео 22.11.2024, 23:230 В Госавтоинспекции не подтвердили информацию о травмировании пассажирки в столкновении на Кузбасской дивизии. ФОТО 22.11.2024, 19:201 Нетрезвого водителя из Омской области за рулем Mercedes-Benz остановили в Пскове
22.11.2024, 18:570 Два автомобиля столкнулись на кольцевом перекрестке на площади Победы в Пскове 22.11.2024, 16:110 Фотофакт: Оцинкованные Г-образные опоры установили на перекрестке на Запсковье 22.11.2024, 15:420 Благодаря посту в соцсетях ГАИ в Пскове наказала нарушителя 22.11.2024, 14:410 Идею ужесточения наказания за отсутствие полиса ОСАГО обсудят в Собрании
22.11.2024, 11:560 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Конной и Петровской в Пскове 21.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 22 ноября 21.11.2024, 18:050 Состоящего на учете в наркодиспансере водителя в Пскове лишили прав 21.11.2024, 17:550 Псковичка уклонялась от отбывания условного срока и получила реальный
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.