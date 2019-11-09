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Автомобилисты смогут предъявить полицейским ОСАГО в электронном виде

Правительство РФ в ближайшее время, возможно, примет постановление, разрешающее водителям предъявлять сотрудникам ГИБДД полис ОСАГО в электронном виде.

«Проект документа согласован и будет подписан в ближайшее время», - сообщил «Интерфаксу» источник в одном из профильных ведомств, участвовавших в разработке.

Согласно материалам проекта, водитель должен предоставлять по требованию сотрудников полиции для проверки страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства.

«В случае заключения договора такого обязательного страхования в виде электронного документа в порядке, предусмотренном законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, представлять его в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе», - говорится в материалах проекта.

При этом проверка полицейскими факта заключения договора обязательного страхования может осуществляться путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, штраф за забытый дома полис ОСАГО в 2019 году составляет 500 рублей, полное отсутствие или истечение срока годности полиса наказывается штрафом в 800 рублей.