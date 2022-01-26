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Пьяного водителя «Фольксвагена» остановили полицейские в Великих Луках

Нетрезвых водителей, которых ранее уже наказывали за аналогичное нарушение, полицейские выявили в Великих Луках и Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Около 13.00 28 января у дома на улице Гражданской в Великих Луках полицейские остановили для проверки автомобиль «Фольксваген Гольф». Выяснилось, что за рулем автомашины находился нетрезвый горожанин 1990 года рождения.

В тот же день в Гдове около 16.00 по улице Ленинградской на автомобиле «Фольксваген Джетта» ехал 52-летний местный житель. Он также был пьян. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности, напомнили в УМВД.