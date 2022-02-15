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Полиция остановила пьяного водителя-рецидивиста в Печорском районе

Полицейские остановили нетрезвых водителей-рецидивистов в Печорском и Пыталовском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 15 февраля в деревне Новый Изборск Печорского района у дома на улице Садовой полицейские остановили для проверки автомобиль «Ауди-100». Оказалось, что машиной управлял нетрезвый 40-летний местный житель.

В тот же день в деревне Гавры Пыталовского района на улице Центральной стражи порядка остановили ВАЗ-2109. Местный житель 1990 года рождения тоже находился «под градусом», выяснили полицейские.

Оба гражданина ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное нарушение, добавили в УМВД.

«В соответствии с частью 1 статьи 264 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», – напомнили в пресс-службе управления.