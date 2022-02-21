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Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Великих Луках

Полиция остановила в Великих Луках нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днем 21 февраля у дома на улице Розы Люксембург полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21150. Выяснилось, что транспортным средством управлял местный житель 1985 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.