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Юрист объяснила, когда за перевозку елки могут оштрафовать

Несоблюдение правил ПДД при перевозе елки грозит штрафом, рассказала юрист Европейской Юридической Службы Юлия Цын.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт отметила, что, согласно ПДД, груз не должен ограничивать водителю обзор, не затруднять управление и не нарушать устойчивость транспортного средства, не закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не мешать восприятию подаваемых рукой сигналов. Если елка будет выступать более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, необходимо обозначить ТС знаком «Крупногабаритный груз» и при необходимости фонарем и световозвращателем.

Цын добавила, что за незаконную вырубку деревьев предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы. Поэтому при покупке елки необходимо просить у продавца документы вплоть до расписки, подчеркнула юрист.