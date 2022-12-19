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Новые дорожные знаки стали появляться в Пскове

Первые дорожные знаки 1.35 «Участок перекрёстка» появились в Пскове, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулём».

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Напомним, знак 1.35 обозначает приближение к перекрёстку, на котором либо все его пересечение, либо часть перекрёстка обозначена разметкой 1.26 («вафельной» разметкой). На такой перекрёсток запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении, за исключением поворота направо или налево в случаях, установленных правилами дорожного движения.

В Пскове новые знаки заметили на пересечении Рижского проспекта и улицы Максима Горького, а также на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова, где ранее появилась «вафельная» разметка.

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Ранее сообщалось, что «вафельную» разметку нанесут на 11 перекрёстках в Пскове.