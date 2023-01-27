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Наркомана лишили водительских прав в Палкинском районе

Наркомана лишили водительских прав в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Житель одной из деревень Палкинского района с августа 2022 года состоит на учете врача-нарколога с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов». При наличии данного диагноза он имеет водительское удостоверение.

В связи с наличием реальной угрозы безопасности дорожного движения заместитель прокурора района обратился в суд с заявлением о прекращении действия права данного лица на управление транспортными средствами.

Несмотря на возражения ответчика, исковые требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

В соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» право на управление транспортными средствами предоставляется гражданам, не имеющим ограничений к водительской деятельности. Наличие медицинских противопоказаний (в том числе алкоголизм, наркомания, токсикомания) является основанием прекращения действия права на управление транспортными средствами.