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Второй этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью состоится в Печорском районе

Второй этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью - ледовый спринт-слалом «Печоры - 2» - состоится на картодроме «Печорский» 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Псковской области



«Участникам представится возможность проявить свои способности и таланты по управлению и маневрированию своим автомобилем на более длинной дистанции -1900 метров», - рассказали организаторы.

В соревнованиях могут принять участие юные автоспортсмены с 12 лет. Победителей ждут кубки и дипломы федерации.

Регистрация участников будет проходить в ГК «Изборск» (Изборск, улица Печорская, д.13). Информация по тел. 734-777 с 10:00 до 17:00.

Регламент можно узнать на сайт.