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Итоги второго этапа соревнований Псковской области по автомногоборью подвели в Печорах

Второй этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью - ледовый спринт-слалом «Печоры - 2» - состоялся 4 февраля на картодроме «Печорский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация автомобильного спорта Псковской области

В соревновании приняли участие 31 спортсмен.

В классе переднеприводных автомобилей (2WD) лидерами стали:

первое место – Алексей Иванович, Санкт-Петербург,

второе место – Владислав Дивисенко, Псков,

третье место – Виктор Воробьев, Санкт-Петербург.

В классе заднеприводных автомобилей (2WD-) призовые места получили псковичи:

первое место – Руслан Русинов,

второе место – Илья Филиппов.

В классе полноприводных автомобилей (4WD) призовое место получил пскович Сергей Якубов. Во втором этапе Первенства Псковской области по автомобильному многоборью (разыгрывается среди подростков с 12 до 18 лет) победу одержал 13-летний Виктор Сорокин из Санкт-Петербурга. Второе место занял 14-летний Лев Интролигатор из Санкт-Петербурга, «бронза» у 14-летнего Данилы Волкова из Пскова.

С положением пилотов после после второго этапа можно ознакомиться на сайте.