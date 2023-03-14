АвтоМир / За рулём

Псковская Госавтоинспекция провела пять проверок по результатам уборки снега

ОГИБДД УМВД России по городу Пскову совместно с прокуратурой провела пять проверок результатов уборки снега подрядными организациями, составлены протоколы об административном правонарушении. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции Владимир Папорт в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если вкратце, подрядные организации работают, убирают снег, выполняют тот контракт, который подписан с управлением городского хозяйства Пскова. В текущем году совместно с органами прокуратуры провели пять проверок. Сегодня, могу сказать, проводится следующая», – сказал Владимир Папорт.

По их результатам составлены протоколы об административном правонарушении, они направлены в суд для рассмотрения по существу.