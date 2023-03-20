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АвтоМир / За рулём

В Минздраве предложили проводить дистанционные медицинские осмотры для водителей

21.03.2023 06:59|ПсковКомментариев: 0

Для заботы о здоровье водителей и безопасности пассажиров в Минздраве предложили проводить дистанционные медицинские осмотры тех, кто за рулем. И даже не один, а три раза: перед рейсом, в течение рабочего дня и после смены. Такие инициативы содержит проект порядка проведения предрейсовых медосмотров. Документ опубликован для обсуждения 14 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Планируется, что в силу изменения вступят с 1 сентября.

Как говорится в проекте, любые медосмотры, в том числе с использованием аппаратуры, дистанционно передающей информацию о состоянии здоровья, можно проводить только с добровольного согласия сотрудников. Удаленная проверка, согласно новому порядку, будет включать осмотр видимых кожных покровов, измерение температуры и артериального давления, определение количества алкоголя в выдыхаемом воздухе. Проходить через такие проверки будет нужно не только наемным труженикам, но и индивидуальным предпринимателям, если последние рулят самостоятельно.

Перед началом смены дистанционный медосмотр поможет выявить признаки заболеваний или опасных состояний, к примеру, алкогольного, наркотического или любого другого опьянения, и не допустить человека при плохом самочувствии за руль.

В течение рабочего дня и после его окончания медики оценят воздействие на работника вредных и опасных производственных факторов, не препятствует ли это выполнению трудовых обязанностей. Благодаря медицинской проверке можно будет обнаружить признаки острого профессионального заболевания или любого вида опьянения.

Осматривать водителей должны медработники со специальным высшим или средним образованием, которые трудятся в клиниках, где есть соответствующая лицензия.

Кроме того, в проекте документа написано, что решение о проведении дистанционных медосмотров водителей в течение рабочего дня принимают работодатели. Они же должны и заплатить за эти услуги медикам. Но те, кто перевозит детей или опасные грузы, проходят послерейсовые осмотры обязательно.

Такие мероприятия не должны проходить формально, чтобы выявить возможные нарушения здоровья водителей, которые могут привести к аварии, отметил в разговоре с «Парламентской газетой» заслуженный врач России сенатор Владимир Круглый. «Водитель несет ответственность за здоровье десятков и сотен пассажиров, и нет сомнений, что такие осмотры необходимы. И то, что внедряются современные методы, к примеру возможность дистанционного осмотра, тоже очень важно», — сказал парламентарий. Он надеется, что новый порядок улучшит качество предрейсовых осмотров и обезопасит жизни многих людей.

Авторы документа считают, что, кроме дистанционного контроля, во время рабочей смены необходимы и очные исследования на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. И проводить таковые предлагают работодателям не менее двух раз в год и в два этапа: предварительный и подтверждающий. Второй понадобится, если из 18 признаков предварительной диагностики врач выявит хотя бы три:

  • неадекватность поведения, в том числе сопровождающаяся нарушением общественных норм, демонстративными реакциями, попытками диссимуляции;
  • заторможенность, сонливость или возбуждение;
  • эмоциональная неустойчивость;
  • ускорение или замедление темпа мышления;
  • гиперемия или бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз, инъецированность склер, гиперемия или бледность видимых слизистых;
  • сухость кожных покровов, слизистых или гипергидроз;
  • учащение или замедление дыхания;
  • тахикардия или брадикардия;
  • сужение или расширение зрачков;
  • вялая реакция зрачков на свет;
  • двигательное возбуждение или заторможенность;
  • пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами;
  • неустойчивость в позе Ромберга;
  • ошибки при выполнении координационных проб;
  • тремор век, языка, или рук;
  • нарушение речи в виде дизартрии;
  • признаки внутривенного введения средств, включая следы от инъекций.

Если врач в результате медосмотра или по итогам исследований выявит у работника проблемы со здоровьем или алкогольное или наркотическое опьянение, он обязан уведомить об этом работодателя. Тогда водителю выдадут справку о выявлении состояний или заболеваний и направление на медицинское освидетельствование. И конечно, за руль такого шофера уже не допустят.

Теги: #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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