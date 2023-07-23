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За сутки на псковских дорогах остановили 13 пьяных водителей

13 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, выявили на дорогах Псковской области 29 июля. При этом одного из них задержали повторно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

«Борьбу с пьяными водителями инспекторы ГИБДД ведут постоянно. Контролировать ситуацию на дорогах также помогают сотрудники других служб и неравнодушные к проблеме пьянства за рулем жители области», - отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция призывает граждан, которые стали свидетелями нетрезвого вождения, сообщить об этом в ГИБДД.

«Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде, не игнорируйте данный факт, а сообщайте в дежурную часть полиции», - обратились к псковичам в ГИБДД.