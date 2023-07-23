За сутки на псковских дорогах остановили 13 пьяных водителей

13 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, выявили на дорогах Псковской области 29 июля. При этом одного из них задержали повторно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Госавтоинспекция призывает граждан, которые стали свидетелями нетрезвого вождения, сообщить об этом в ГИБДД.
«Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде, не игнорируйте данный факт, а сообщайте в дежурную часть полиции», - обратились к псковичам в ГИБДД.