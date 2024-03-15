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Нетрезвый сельчанин передвигался на мопеде в Гдовском районе

Нетрезвый сельчанин передвигался на мопеде в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге Псков – Гдов – Сланцы днем 13 марта полицейские остановили для проверки ехавшего на мопеде мужчину. Житель Гдовского района 1962 года рождения управлял транспортом в нетрезвом состоянии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.