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Почему по Псковской области ездят автомобили из Прибалтики, поинтересовался депутат Андрей Михайлов

Автомобили с номерами стран Прибалтики замечены в Псковской области, на это обращают внимание местные жители. В чем причина свободного перемещения этих автомобилей по территории региона, спросил депутат регионального парламента Андрей Михайлов в ходе отчета начальника УМВД России по Псковской области генерала-майора полиции Алексея Овсянникова перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Люди спрашивают, почему по территории Псковской области ездят машины, большегрузы с синими номерами из Прибалтики, если в Прибалтике машины с российскими номерами конфискуют?» - спросил Андрей Михайлов.

Алексей Овсянников в ответ заметил, что в России не приняты законы, которые бы запрещали перемещение автомобилей с номерами стран Прибалтики.

«Причина в вас (законодателях – ред.). Если примете закон, будем останавливать и изымать (транспорт – ред.). Россия открытая страна, по закону могут ездить, вот и ездят», - пояснил Алексей Овсянников.