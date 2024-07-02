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АвтоМир / За рулём

Доносы на пьяных водителей: «за» и «против»

07.08.2024 17:40|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Доносы на пьяных водителей: "за" и "против"». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В последние годы россиянам начали платить за доносы на пьяных водителей. Логика проста: видишь, как гражданин явно «под градусом» садится за руль своего авто — не стой в стороне, прояви сознательность, позвони в полицию и сообщи. А потом за это ещё и вознаграждение получишь. Подобная практика уже применяется в Мурманской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Нижнем Новгороде. Недавно этот список пополнила и Амурская область.

Нужно сказать, что суммы вознаграждений за такие сообщения везде разные. В последнем из упомянутых субъектов РФ, например, можно получить от 5 до 7 тысяч рублей. Но лишь в том случае, если факт управления транспортом в нетрезвом виде подтвердится. И если до вашего «доноса» донести на пьяного за рулём не успел уже кто-нибудь ещё.

С одной стороны, поощрять тех, кто не остался в стороне от ситуации и, возможно, своим неравнодушием спас чью-то жизнь, правильно. Но вот с другой стороны, утверждают критики такого подхода, возрастает опасность ложных доносов. Доносов из мести и из желания свести личные счёты, доносов в попытках подзаработать (5-7 тысяч по меркам Псковской области всё-таки сумма значительная). И все эти фальшивые сообщения, говорят скептики, будут только отвлекать сотрудников ГИБДД от работы!

Нужно ли вводить в Псковской области практику платить за доносы на пьяных водителей? Об этом сегодня в программе «Дневной дозор».

С начала года в нашем регионе произошло 51 дорожно-транспортное происшествие с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате этих аварий 10 человек погибли, а 65 пострадали. Соответствующую статистику привёл полковник полиции, заместитель начальника отдела организации ДПС УГИБДД по Псковской области Андрей Емельянов. Он также добавил, что за аналогичный период прошлого года «пьяных ДТП» было 50. Погибших в них — 15, а раненых — 59.

«Возбуждено у нас в этом году 869 материалов об административных правонарушениях. А если посмотреть по части управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения — 686. Если брать отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения — 183 человека. Также пресечено 118 фактов управления водителями транспортных средств, в действиях которых усматриваются признаки уголовного деяния. Таких у нас водителей 118».

Сообщить о гражданах, севших за руль своих транспортных средств в нетрезвом виде, жители Пскова могут в Центр управления нарядами. Его телефон: 72-76-75. Ну а в целом в регионе такое заявление можно сделать по телефонам: 02 или 112 — пояснил полковник полиции Андрей Емельянов. А затем напомнил, что тех, кто оказывает содействие органам правопорядка, поощряют грамотами.

Платить от пяти до семи тысяч за сообщение о пьяном за рулём… Псковская гонщица Ольга Стебихова призналась, что от этой идеи у неё в голове невольно «нарисовалась» целая маркетинговая схема. На этом фоне собеседница предположила, что ради получения этой суммы (по псковским меркам немалой) люди могут вступать в сговор. Так что эффект от этой инициативы может оказаться обратным — безопасность на дороге не повысится, а снизится. Ведь охотников за деньгами станет больше. Ведь когда дело касается финансов, русские люди проявляют чудеса смекалки!

«Можно в сговор так вступить, это пять-семь тысяч, один человек платит, этот получил. Надо воспитывать гражданскую позицию и отношение в обществе, что это недопустимо. В этом направлении надо больше работать, сюда деньги вкладывать, потому что найдутся. В нашей действительности все это финансовое вывернется в какие-то странные формы. Конечного результата - снижения водителей, которые нетрезвыми за руль садятся, не будет. Это наоборот увеличит количество нетрезвых, садящихся за руль, потому что кто-то за это сможет получить деньги».

Ольга Стебихова подчеркнула: по её ощущениям, количество пьяных водителей на дорогах сейчас снизилось. Если, например, в начале двухтысячных считалось нормой сесть за руль своего авто после корпоратива, то сейчас большому количеству людей подобное даже не придёт в голову. И такие перемены в поведении россиян говорят о том, как действовать дальше — медленно, долго, ненавязчиво прививать культуру поведения за рулём. А идея платить деньги за доносы на пьяных водителей — самое простое решение проблемы, не требующее особых трудозатрат. Однако и эффективным оно не будет, уверена гонщица.

Между тем, инициатива поощрять тех, кто сообщает о пьяных гражданах за рулём, показалась Юрию Сорокину, члену городской комиссии по безопасности дорожного движения, вице-спикеру Псковского областного Собрания депутатов, заслуживающей внимания. Он обратил внимание на то, что подобная практика успешно применяется не только в разных регионах страны, но и за рубежом. А вот каким должно быть вознаграждение за подобные сообщения? Это вопрос...

«Важно понять как этот механизм будет работать. Допустим, кто-то сообщил, что пьяный сел за руль. Экипаж ГИБДД должен выехать, остановить эту машину и проверить, убедиться, что это действительно водитель нетрезвый.  Или какое-то совершается противоправное действие. И только после того, как подтверждается факт — человеку, сообщившему о нарушении, перечисляется его вознаграждение. Я не против того, чтобы граждане сообщали не только о нарушениях на дорогах. Я считаю, это можно применять и в жилом секторе, мусор выкинули не в контейнер, например. Сломали малые архитектурные формы или какие-то элементы благоустройства в городе. О таких правонарушениях тоже нужно сообщать и поощрять бдительных граждан. Мы же это делаем на благо всего общества, всех жителей».

Если в Псковской области будут поощрять тех, кто сообщает о нарушениях правил дорожного движения, то на дорогах, действительно, станет безопаснее. С этим фактом согласился активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Однако из каких источников взять деньги на эту инициативу?.. Так что в целом у идеи «премировать» тех, кто заявляет о пьяных за рулём, Николай Мельков увидел как положительные, так и отрицательные стороны.

«Хорошо, конечно, что граждане начнут понимать, что контроль есть не только со стороны сотрудников Госавтоинспекции, но и общественный контроль. Тем самым, будут все-таки меньше пытаться нарушать. Это придет со временем. Самый большой минус — есть такие же опыты и в других странах, где особые граждане перебарщивают с этим правом. И это, конечно, ложится все уже на органы, в нашем случае будет на МВД. И для них эта бюрократическая работа будет очень трудна. Если ввести поощрения в Псковской области, нужно понять, из каких средств это будет делаться. Повысит эффективность и профилактику — да. Поощрять, конечно, надо но необязательно это денежное довольствие».

Если «доносы» будут оплачиваться, то в итоге вполне могут стать чьим-то источником заработка. Или даже способом свести личные счёты. Поэтому поощрять за сообщения о нарушителях Николай Мельков предложил некими бонусными баллами, потратить которые можно будет, например, на поход в театр или культмассовые мероприятия.

Не одобрил «оплачиваемое доносительство» и основатель мотоклуба «Позитивная механика» Александр Бушуев. По его словам, граждане должны делать добрые дела (в нашем случае — сообщать о пьяных за рулём) безвозмездно. И лучшей наградой для них должна быть чистая совесть.

«Любые методы борьбы с пьяными водителями должны работать. Их надо усовершенствовать и развивать. Самое страшное, что на дороге может быть, — это пьяный водитель. Бороться надо с ними всеми силами. На счет того, что платить, это не ко мне вопрос. Я бы боролся с ними на бесплатной основе, на безвозмездной. Это святой долг каждого гражданина — сообщать в ГИБДД, в ГАИ о том, что есть такой сигнал. Если платить за это будут, может быть, ради денег будут определенного рода перегибы».

Все меры, которые могут быть связаны с выявлением пьяного водителя или водителя в посталкогольном состоянии, можно и нужно применять. Такое мнение озвучила арбитражный управляющий, правозащитник Ульяна Михайлова. Она призналась, что как автомобилисту ей тоже не нравится повышенный контроль на дорогах — остановки, необходимость пройти освидетельствование… А теперь ещё и сообщения от граждан по поводу нетрезвых водителей! Однако для безопасности граждан это нужно. И в этой связи у Ульяны Михайловой возник лишь один вопрос: как это будет работать практически?

«Если будут вводиться какие-то сообщения на водителя, то как это будет координироваться с деятельностью органов, которые имеют право производить соответствующее задержание и проверку? Органов, которые имеют право медицинский осмотр делать? Самого гражданина, который, будучи за рулем, получил соответствующую реакцию со стороны гражданина, что вот он сейчас сообщит в полицию о нетрезвом водителе? Как эта вся группа гражданских правоотношений будет координироваться? Надо таким образом, чтобы не было злоупотреблений на добросовестных граждан-водителей, не было злоупотреблений с точки зрения лиц, которые будут совершать доносы по данным фактам. Вот здесь, когда отсутствует строго установленная практика, как производить такую координацию, немножко имеет смысл понаблюдать за опытом работы в пилотных проектах, которые реализуются на территории других регионов. Причем понаблюдать не с точки зрения, сколько сделано сообщений, сколько потрачено денежных средств на этот механизм, а сколько в итоге из вот этого объема сообщений было подтверждено. Как эти факты в итоге были обработаны органами, какая реакция и какие последствия на недобросовестного водителя в связи с этим были возложены».

Жители Псковской области, как оказалось, неоднозначно воспринимают идею платить за доносы о нетрезвых водителях. Наши сегодняшние собеседники выразили опасения по поводу того, что кляузники будут использовать закон в своих целях и практиковать ложные доносы. И даже те, кому инициатива пришлась по вкусу, предложили не торопиться с её реализацией. А вместо этого тщательно изучить опыт других регионов.

Светлана Пикалёва

Теги: #Дневной дозор #водители #донос
Источник: Псковская Лента Новостей
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