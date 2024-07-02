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Нетрезвый водитель попался полицейским в Красногородске

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили полицейские в Красногородске 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером у дома на улице Кирова в Красногородске инспекторы ДПС остановили для проверки автомашину ВАЗ-21213. Выяснилось, что этим автомобилем управлял местный житель 1975 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.