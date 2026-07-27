Два человека погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю

1 133 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 20 по 26 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Выявлены 38 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержаны пятеро.

За данный период на территории области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 38 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли.