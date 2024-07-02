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Нетрезвых водителей за рулем Audi и Volkswagen поймали в Пскове

Нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили в Пскове 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На улице Юбилейной дорожные полицейские остановили двух нетрезвых водителей, управлявших автомобилями Audi и Volkswagen.

Также нетрезвого водителя остановили в Порхове днем 27 сентября, он ехал по улице Новой на мопеде. Помимо этого, полицейские задержали водителей «под градусом» в Красногородске и в Невельском округе.