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Нетрезвого водителя автомобиля ВАЗ остановили в Пскове

Нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, попались полицейским в Пскове и Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 21 декабря в областном центре по улице Гражданской на автомашине ВАЗ-2110 следовал горожанин 1999 года рождения. Он оказался «под градусом».

А в Псковском районе утром 21 декабря инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль «Лада», за рулем которого был 61-летний нетрезвый местный житель.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.