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На дорогах Псковской области пятеро водителей вновь сели за руль в нетрезвом виде

В новогодние праздники в Псковской области дорожная полиция выявила несколько случаев, когда за рулём находились нетрезвые водители, ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в южной столице региона, Великих Луках, днём 28 декабря был остановлен автомобиль Cherry, за рулём которого находился нетрезвый водитель 1984 года рождения. В деревне Загоска Порховского района инспекторы ДПС остановили автомобиль Niva, водитель которого также был в нетрезвом состоянии. Ещё одного нетрезвого автомобилиста выявили в Печорском районе 31 декабря.

Кроме того, в Невеле вечером 5 января был остановлен автомобиль Renault, за рулём которого находился местный житель 1975 года рождения в нетрезвом состоянии. А 6 января в Новосокольниках дорожные полицейские остановили автомобиль ВАЗ, за рулём которого находился нетрезвый водитель 1984 года рождения.

Также нетрезвые водители были выявлены в Бежаницах, Острове и Себежском районе.

Водители, задержанные за рулём в нетрезвом виде, могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.