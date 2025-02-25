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АвтоМир / За рулём

Самокаты превращаются… в автомобили

19.03.2025 12:44|ПсковКомментариев: 0

С наступлением весны на тротуарах Пскова вновь появляется опасность в виде несущихся со скоростью света электросамокатов. Хотя, возможно, гонять по пешеходным зонам любителям прокатиться с ветерком осталось недолго. Новая законодательная инициатива, и самокаты превращаются… в полноценные транспортные средства, а управляющие ими люди - в полноценных водителей. Именно такое предложение на днях поступило в Госдуму от Следственного комитета России.

Что думают о новых правилах участники дорожного движения и поможет ли это сделать улицы города безопаснее, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Приравнять к автомобилистам

Накануне сезона проката электросамокатов Следственный комитет РФ предложил Госдуме приравнять пользователей этих транспортных средств к водителям. Также он предлагает уточнить термин «транспортное средство» с указанием на его предназначение, в том числе «для индивидуального передвижения по дорогам».

Категории транспортных средств будут дополнены подкатегорией М1. В нее включат средства индивидуальной мобильности (СИМ) с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт. В категории М (мопеды) и А (мотоциклы) включат СИМ с электродвигателями мощностью от 0,25 кВт. Таким образом, всем водителям электросамокатов нужно будет получать право на управление транспортными средствами подкатегории М1. Возрастные ограничения прежние - от 16 лет.

«Всё это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, - к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения», - прокомментировал инициативу председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем ТГ-канале.

По словам спикера парламента, СИМ завоевывают все большую популярность, особенно у молодежи, но наряду с этим с каждым годом все больше вопросов обеспечения безопасности при их использовании. И приводит печальную статистику: за девять месяцев 2024 года в стране зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 года. Погибли 44 человека, в том числе шесть несовершеннолетних. Ранения получили 4052 человека, из которых 1392 ребёнка. 34,2% ДТП с СИМ зафиксировано на тротуарах и в пешеходных зонах.

В этот перечень входят и происшествия из псковских сводок ДТП. Как рассказала ПЛН инспектор по пропаганде ГИБДД УМВД России по Пскову Юлия Федорова, были и нарушения, и факты ДТП с электросамокатами - с участием и взрослых людей, и детей.

Что касается нарушений правил дорожного движения со стороны самокатчиков, то в основном это передвижение вдвоем на одном СИМ, которое запрещено еще с 1 марта 2023 года, и пересечение пешеходного перехода, не спешиваясь с электросамоката. «Особенно много нарушений в весенне-летний период. Наши сотрудники и беседы проводят с нарушителями, и привлекают к административной ответственности. Но проблемы все равно есть», - сказала Юлия Федорова.

«Зачем нужны права?»

Мнения тех, кого в первую очередь коснутся новые правила, разделились. Пскович Иван М. активно пользуется услугами кикшеринга. «Если будут нужны права на управление элетросамокатом, то для меня нечего не изменится. Права у меня есть, и готов их брать с собой», - сказал молодой человек.

По его словам, в Пскове он пользуется самокатом пару раз в неделю. Более активно использует такое транспортное средство во время поездок в северную столицу. «В Питере, куда я выезжаю примерно раз в месяц, для передвижения беру самокат пару раз в день», - сказал он.

А вот для жителей города, которые не планировали покупать мотоцикл или машину, и именно по этой причине выбрали двухколесный транспорт, инициатива может создать ряд проблем. И самая главная из них - необходимость получения водительского удостоверения категории М, которую автоматом открывают только при выдаче водительских прав любой другой категории. Хотя, возможно, законодатели как-то упростят получение прав для водителей СИМ.

«Давайте на детские велосипеды тоже права введем! На роликовые коньки!» - возмущен пскович Вячеслав П. Самокатом он пользуется давно, и в первую очередь он нужен мужчине, чтобы добираться до работы.

«Поскольку это транспортное средство является очень доступным, бюджетным, его можно спокойно купить и добираться на работу, не тратя деньги ни на такси, ни на общественный транспорт. Сел и доехал», - объясняет свой выбор Вячеслав П.

По словам мужчины, автомобилем он управлять не планирует, и права ему не нужны. А в связи с новыми правилами «придется идти в какое-нибудь учреждение, получать права на управление транспортным средством». «Новые проблемы, и новый способ отнимать у граждан деньги в казну государства», - сказал он.

По мнению Вячеслава, вполне достаточно возрастных ограничений, «чтобы на определенный вид самокатов сесть можно было только по достижении 18 лет»: «И просто пусть проверяют по паспорту возраст. Зачем нужны права?»

Впрочем, другой пользователь самоката, Александр С., который периодически подрабатывает курьером, не очень переживает за то, что придется получать права. Он намерен просто пересесть на велосипед. «Велосипедистам, насколько я знаю, права не нужны», - сказал он.

«Прекрасная инициатива»

То, что водителям СИМ придется получать права, - в этом есть определенные минусы, считает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Однако, по его словам, плюсов у законодательной инициативы гораздо больше.

«Прекрасная инициатива», - одобряет он.

По словам Николая Мелькова, если «управленцев» СИМами приравняют к водителям, то они должны получить все права автомобилистов. «Сейчас у них жесткие ограничения, эти ограничения должны убрать. И водители СИМ должны стать полноценными участниками дорожного движения, на одном уровне с водителями, что в целом повлияет на улучшение дорожной ситуации в нашей стране», - уверен он.

Кроме того, появление на дорогах самокатов и других средств индивидуальной мобильности будет способствовать развитию этого вида транспорта. «Во многих азиатских странах передвигаются на малых средствах передвижения, таких как мопеды, СИМы. На них можно быстро добраться из точки А в точку Б. Когда у владельцев и пользователей таких средств появятся права, как у автомобилистов, ситуация будет меняться. Сначала, конечно, водители будут бояться этих участников дорожного движения. Но только первое время. Потом все начнут привыкать и приходить к пониманию, что вместо машины, которую еще надо найти, где припарковать, удобнее доехать на чем-нибудь маленьком и быстром», - пояснил Николай Мельков.

При этом активист подчеркнул, что у водителей СИМ должны быть все права. «Нельзя сказать, что ты автомобилист, но у тебя ограничение, как у велосипеда. Если приравняли, у них должны быть все и плюсы, и минусы. Ушли с тротуара - перешли на дороги общего пользования», - сказал он.

Правда, отметил, что на скоростные трассы самокаты лучше не выпускать. «Надо ограничение сделать на шоссе и трассы за городом. Не такие, как Псков-Изборск - вроде трасса, а вроде нет, потому что пол-Пскова живет в этом направлении, а такие, где разрешена скорость 110 км/ч. Там, конечно, на СИМах делать нечего, какими бы мощными и современными они не были. Но опять же - это вопрос времени. Если СИМов станет много, может и это ограничение снимется», - заметил активист.

И еще раз подчеркнул, что решение приравнять водителей электросамокатов к автомобилистам - правильное. «Раз ты, как машина, - езди, как машина», - сказал он.

Законодательно новые правила еще не закреплены. Но если депутаты одобрят инициативу СК, возможно, это поможет снизить уровень ДТП с участием самокатчиков. И хотя бы на тротуарах города будет безопаснее.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН

Теги: #ДТП #самокат
Источник: Псковская Лента Новостей
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